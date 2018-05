El nou mercat de Sant Antoni apuja les persianes

El mercat es reivindica amb l'oferta del dominicial del llibre: "El que es pot trobar aquí no ho trobaran enlloc"

La muralla al nivell subterrani del mercat. Foto: Adrià Costa

El regidor de Mercats assegura que el client "natural" del de Sant Antoni és el de la ciutat: "Això no ho volem perdre"

El mercat de Sant Antoni de Barcelona ha tornat. Aquest dimecres el recinte històric ha reobert després de més de vuit anys d'obres. Es tracta d'un dels projectes més grans que ha engegat l'Ajuntament en els darrers anys , i s'ha executat amb tres alcaldes de diferent color polític (Jordi Hereu, Xavier Trias i Ada Colau). La remodelació de l'equipament ha costat al voltant dels 80 milions d'euros, i cal sumar-hi els 3,5 milions d'urbanitzar els voltants i crear la superilla de vianants, i els milers d'euros que ha hagut d'aportar cada comerciant per tenir un lloc al mercat i adaptar la parada.A Sant Antoni la ciutat es juga el seu futur. S'hi barregen les ganes que acabessin les obres i poder tornar a comprar al mercat, i alhora la preocupació perquè es converteixi en una atracció turística i que contribueixi encara més a l'encariment dels lloguers , o sigui que s'aprofundeixi en la gentrificació que ja pateix. Els veïns veuen motius per estar en alerta.Sant Antoni seguirà sent tres mercats en un: el de productes frescos, els encants –roba i parament de la llar- i el dominical del llibre. Aquest dissabte serà l'últim dia dels comerciants del fresc i els encants a les carpes provisionals que es van habilitar a la ronda de Sant Antoni mentre duressin els treballs. Aprofitaran el cap de setmana llarg –el dilluns és festiu a Barcelona per la Segona Pasqua- per fer el gruix del trasllat i reobrir el dimecres a l'edifici renovat. A més, la setmana vinent obrirà un supermercat Lidl al nivell subterrani. També s'haurà enllestit la urbanització de la superilla de vianants entre els carrers Tamarit i Borrell.El mercat s'inaugura el maig perquè fins Sant Joan és una bona època de vendes. Així s'ha fet amb altres equipaments similars després de ser remodelats, com el de Santa Caterina i el de Sants. A Sant Antoni, el del fresc és el que tindrà un horari més ampli: de dilluns a dissabte de 8 del matí a 8 del vespre. Els encants mantindran per ara l'obertura quatre dies a la setmana, i no ho ampliaran a cinc com s'havia plantejat. Funcionaran els dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Així ho van decidir els paradistes en una consulta interna, cosa que ha motivat la dimissió de la junta i l'entrada d'una nova.El president dels encants, Joan Mestre, s'ha estrenat recentment i explica que la decisió és "un tema de democràcia". No obstant això, no tanca la porta a revisar-la si s'incrementen les expectatives de negoci. El dominical del llibre, com ho indica el nom, obre els diumenges. Es tracta del mercat del llibre "més gran d'Europa", subratlla el president, Joan Mateu, que insisteix: "El que es pot trobar aquí no ho trobaran enlloc". Pel que fa a la retirada de les carpes provisionals de la ronda de Sant Antoni, el regidor de Mercats, Agustí Colom, ha concretat que es farà durant l'estiu. Al barri esperen que sigui com més aviat millor.La reobertura es produeix vuit anys i mig després que els paradistes es traslladessin a les carpes. En tot aquest temps al barri n'han viscut de tots colors. L'activació de les obres va coincidir amb l'inici de la crisi econòmica i no sempre han avançat a bon ritme. S'havien arribat a aturar, han aparegut imprevistos que han obligat a introduir canvis al projecte –com les restes de la muralla- i s'acabaran cinc anys més tard del previst inicialment. Cadascun dels tres alcaldes amb els quals s'ha desenvolupat el projecte ha deixat la seva empremta. Colau, la superilla de vianants.Segons Pere Joan Ravetllat, un dels arquitectes responsables de la remodelació, cap govern ha posat mai en dubte el projecte i la necessitat de continuar-lo. "Mai hem sentit l'abandonament de cap govern", ha destacat. El darrer responsable polític directe és Colom. "És un mercat de la ciutat, és un mercat de tots", ha justificat el regidor, i ha tingut unes paraules d'agraïment per a tothom que ha participat en el seu desenvolupament, començant pels comerciants. "Han estat nou anys molt durs", ha admès.El mercat va inaugurar-se el 1882 i és una joia arquitectònica de quatre braços i un punt central que funciona com a panòptic. Des d'allà es veu tot el mercat. Qui no el conegui pot quedar fàcilment impressionat per l'arquitectura. Les noves marquesines del dominical del llibre, que s'han instal·lat en els patis que envolten l'equipament, han generat polèmica perquè oculten part de la vista al majestuós edifici. Tot i això, en el passat encara es veia menys per la marquesina que envoltaven tot el mercat. Ara els extrems dels quatre braços de l'edifici queden completament nets.L'equipament està a cavall de l'Eixample i Ciutat Vella, i un lloc estratègic on es pot explicar l'evolució de Barcelona des de fa 2.000 anys. Allà hi havia una de les portes de la ciutat, i encara hi ha diversos vestigis que ho testimonien. El primer que podran veure els barcelonins que s'acostin a l'equipament són les restes de la muralla finalitzada el segle XVII, que estan al nivell subterrani. Les parts que s'han mantingut rodegen una nova plaça pública que dona accés al supermercat, i més endavant a un gimnàs. En un futur també es farà visitable la calçada romana que s'ha preservat dins l'equipament.Els paradistes estan nerviosos aquests dies amb els preparatius de la reobertura, però alhora il·lusionats. I el barri ho viu amb sentiments contraris: amb il·lusió i amb la temença que s'apugin preus i s'incrementi la gentrificació. Preocupa que Sant Antoni es converteixi en un nou focus de massificació turística. Colom ha subratllat que aquest equipament sempre ha tingut clar que la seva tasca és la de nodrir el barri. "Això no ho volem perdre", ha subratllat. És més, el regidor ha defensat que "en cap moment es pensa per a una funció que no li correspon", i ha indicat que "el client natural és el de la ciutat, el del barri". A Sant Antoni asseguren que no volen ser la Boqueria , el mercat de la Rambla on regnen els turistes, però no els passa per alt l'oportunitat d'aprofitar que també n'hi acudiran. Abans de la rehabilitació tenia 10 bars, i ara en passarà a haver-n'hi només tres. Tot i això, Colom ha revelat que hi haurà sis parades amb degustació, o sigui que podran oferir menjar per endur que podrà ser consumit en el mateix recinte. La majoria seran xarcuteries que oferiran plats com pa amb tomàquet i pernil, explica Maria Masclans, la presidenta del fresc, però també una bacallaneria com la seva, que tindrà croquetes o bunyols. També podran servir begudes, però a aquestes parades no se'ls ha deixat tenir tamborets. L'altra gran preocupació és que més veïns hagin de deixar el barri per uns lloguers d'imports desorbitats . Aquest mateix dimarts els veïns han aturat un nou desnonament d'una família al número 1 del carrer Parlament, edifici propietat de la immobiliària Elix, a la qual la plataforma Fem Sant Antoni i el Sindicat de Llogaters acusen d'haver "expulsat" ja 17 veïns de la mateixa finca . Elix promociona "habitatges amb encant" rehabilitats o nous a Barcelona i Madrid. Mentre s'intentava paralitzar el desnonament, han aparegut dos grups que buscaven un pis turístic a l'edifici malgrat que no n'hi ha cap de legal. Fem Sant Antoni ha indicat que s'aprofiten "buit legals", com ara lloguer d'habitacions i contractes de més d'un mes, per no haver de registrar-se com a allotjament turístic.Des del mercat, Colom ha advertit: "Si no tenim veïns, el mercat de Sant Antoni no podrà prosperar". El regidor ha tornat a defensar que cal regular els preus del lloguer –Colau va ser la setmana passada al Congrés per pressionar els grups parlamentaris-, amb la finalitat que l'afany de negoci dels fons d'inversió "sigui equilibrat" perquè a la ciutat no s'expulsin els residents. A més, ha recordat que l'Ajuntament ha aprovat un pla d'usos per evitar el "monocultiu" de comerços enfocats cap al turisme al voltant del mercat, i s'ha prohibit l'obertura de noves botigues de souvenirs a bona part del barri Ara costa veure turistes al voltant del mercat, però aquest estiu serà una prova de foc per comprovar com s'encaixa amb l'èxit turístic de la ciutat. Els comerciants del barri també resten a l'expectativa de la rebuda, i de l'ús que tindran espais dels voltants, com les marquesines. Esperen que no es converteixin en focus d'incivisme nocturn. En tot cas, l'estrena de la setmana que ve encara deixarà aspectes pendents de tancar. E l mercat serà el primer de Barcelona amb un gimnàs, un Duet Fit, de baix cost , però no obrirà fins a la tardor. Llavors també s'espera haver condicionat un espai veïnal en el recinte.Encara hi ha més incertesa sobre el tresor amagat del recinte i que per ara no s'obrirà al públic. Es tracta d'un tram original de la Via Augusta, la calçada romana que servia d'entrada a la ciutat, i que formarà part d'un museu amb restes que es van trobar a l'excavació –com ara tombes que rodejaven el camí-, però no hi ha data ni pressupost. Colom estima que l'obertura d'aquest espai s'encavalcarà entre aquest mandat, que s'esgota el maig del 2019, i el següent. També s'ha de veure com es conserva algun dels carrets de fusta que encara fan servir els encants del carrer per emmagatzemar els productes que venen.

