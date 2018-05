«Per això no ho expliquem»: una periodista de TVE esclata contra la cobertura del cas Zaplana

En La Mañana de #TVE no hacemos información política por eso no contamos hoy la detención de #EduardoZaplana, aunque con Cifuentes y las cremas hicimos casi un monográfico.. #AsiSeManipula y se usa la tele pública #SOSrtve #DefiendeRTVE @mujeresrtve — Lara Robles (@lara_robles) 22 de maig de 2018

L'expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP) va ser detingut aquest dimarts per la Guàrdia Civil per blanqueig de capitals i per un delicte fiscal, juntament amb dues persones més acusades dels mateixos delictes. El nom de Zaplana ja va aparèixer vinculat a altres investigacions judicials: l'operació Púnica i en converses gravades a Ignacio González durant l'operació Lezo.Aquesta informació va ser seguida per la majoria de mitjans i va obrir diverses portades dels principals programes de televisió... menys a La 1 a de TVE. Així ho va denunciar Lara Robles, periodista de la cadena pública espanyola, que al seu compte de Twitter va criticar, irònicament, que a "La Mañana de TVE no fem informació política per això no expliquem avui la detenció d'Eduardo Zaplana".Un biaix molt diferent al que el mateix programa va fer servir durant l'escàndol del màster de Cristina Cifuentes i el robatori de cremes en un supermercat, que va suposar la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i que, segons la mateixa Robles, van dedicar-li "gairebé un monogràfic". " #AsiSeManipula i s'usa la tele pública", rebla en un missatge que ja acumula més 5.500 retuits.

