L'advocat de Puigdemont veu «probabilitats molt elevades» que torni a Bèlgica

Jaume Alonso-Cuevillas, advocat Carles Puigdemont, ha afirmat que hi ha "probabilitats molt elevades" que el seu defensat abandoni Alemanya cap a Waterloo en breu i s'ha mostrat "molt optimista" perquè la rebel·lió "ha quedat descartada" pels jutges alemanys i de malversació "és evident que no n'hi ha" com ha reconegut el mateix ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro En una entrevista concedida a Radio Euskadi , Alonso-Cuevillas ha destacat que "el problema que té" el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "és que no hi ha delictes de rebel·lió ni de malversació". Després de reconèixer que l'acusació de malversació encara està pendent de resoldre's a Alemanya, ha explicat que "és evident que no n'hi ha" perquè es tracta d'un delicte "que deixa un rastre documental destacable i inesborrable".A més, ha recordat que els comptes de la Generalitat "estan intervinguts des de fa molts mesos, molt abans de l'1 d'octubre, i per tant, el ministre i tot l'equip ministerial han pogut revisar aquests comptes fins a la sacietat i no han trobat res". El lletrat ha assenyalat que, "tant la jutgessa Lamela, en un primer moment, com el jutge Llarena, en segon lloc, miren d'enganyar" la justícia d'altres països europeus on es troben els exiliats "marcant la casella de corrupció, que hagués donat lloc a una entrega immediata". "Una malversació que consistís a emprar els diners, una cosa que és il·legal, però sense lucre per a ningú, no seria corrupció en cap dels casos", ha apuntat.Per això, ha denunciat que "es parteix d'aquests paranys" i es tracta d'un procés de marcat caràcter polític", en el qual, al seu entendre, "s'estan produint la vulneració en els drets fonamentals en els diversos processos" per investigar els mateixos fets. Per això, creu que a Europa, "això es mira amb lupa", i els fa ser "molt optimistes quant al resultat final".Jaume Alonso-Cuevillas ha assegurat que a Alemanya la rebel·lió ha quedat "descartada i ara donen llum verda a tramitar la malversació". "Jo confio que no es produirà aquesta entrega per part d'Alemanya perquè descarta la rebel·lió i els jutges alemanys consideren que la malversació sembla molt dubtosa, en el sentit que el mateix ministre d'Hisenda està manifestant públicament que no s'ha produït", ha dit.Per això, confia que, en breu, Puigdemont pugui abandonar Alemanya, encara que ha volgut ser "prudent" sobre aquesta qüestió perquè, "en l'escenari judicial, mai no es poden donar per certes les probabilitats". "Hi ha probabilitats molt elevades, però no la certesa. Però esperem que el resultat sigui favorable i en aquest moment el president pugui tornar a Waterloo", ha dit.Alonso-Cuevillas ha explicat que, si Puigdemont fos entregat per malversació, "seria un mal escenari per a tothom" perquè seguirien "aquestes causes tan absurdes" que, en la seva opinió, no tenen encaix des del punt de vista jurídic. "Seria dolent per a la justícia espanyola perquè, llavors, tindrien el president del Govern jutjat per un delicte de menor gravetat, i els consellers i la resta de diputats i processaments per un delicte de més gravetat, cosa que no té cap sentit", ha dit.Així mateix, ha destacat que "seria greu també per a Puigdemont perquè sembla que li tenen moltes ganes i, si és extraditat aquí, l'escarni i les condicions penitenciàries podrien ser duríssimes".

