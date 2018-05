Pedro Sánchez exigeix «una legislatura autonomista i constitucional» per aixecar el 155

El PSOE segueix fidel a Mariano Rajoy en el veto a aixecar el 155 , mentre Quim Torra mantingui la intenció de nomenar consellers presos i exiliats. El líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, ha exigit aquest dimecres al president català "una legislatura autonomista vinculada a l'ordre constitucional", en una entrevista a TeleCinco, i ha assegurat que "qui prorroga el 155 és Torra, que vol seguir situant Catalunya en l'excepcionalitat".Així, Sánchez ha lamentat que el nou president de la Generalitat és "una terminal de Carles Puigdemont a la Generalitat, la principal desgràcia que viuen molts catalans" i ha insistit que és un dirigent "supremacista, amb escrits racistes, que nega la identitat a la meitat de la població catalana". Davant la intenció de nomenar consellers represaliats, ha insistit que la resposta correcta és que "se li respongui amb la governabilitat a Catalunya", atès que "no pot existir un buit de govern".Finalment, el líder del PSOE ha reconegut que respecta "molt més a Junqueras que a Puigdemont, ja que un va fugir i l'altre no", però li ha retret el suport a Torra. "Ni el supremacisme ni el racisme poden ser la solució", ha etzibat, i ha lamentat els seus primers passos i l'anunci del Govern, els quals poden "dificultar i molt l'estratègia judicial de persones d'ERC com Junqueras, a la presó". "Tot aquest viatge per què?", ha demanat, i ha reclamat als republicans un "retorn a l'autonomisme i l'ordre constitucional".

