Quines dependències (i quines no) del Palau de la Generalitat utilitza Quim Torra

Quim Torra va signar el passat dissabte el nomenament dels consellers a la Casa dels Canonges, un dels edificis annexos al Palau de la Generalitat i que tradicionalment havia estat també la residència dels presidents. La casa està a punt per quedar-s'hi a dormir i encara s'hi solen fer àpats i reunions de treball. Torra va signar el decret al despatx que darrerament s'ha habilitat per treballar-hi i on hi ha l'escriptori, robust, que feia servir Lluís Companys i que es va recuperar després de ser decomissat per les tropes franquistes. El 131è president va prendre possessió al saló de la Verge de Montserrat a Palau, just al costat del despatx de treball del president i espai habitual de recepcions.



La zona i els despatxos de secretaria estan, però, ja en unes obres de reforma que s'allargaran. Per ara, Torra va i ve entre la Casa dels Canonges i Palau, però en breu s'ubicarà en unes estances per determinar a Palau a l'espera que acabin les obres de la zona que ocupaven Puigdemont i part dels seus col·laboradors i que ell preveu utilitzar més tard.

