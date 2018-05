El meandre del monestir de Sant Pere de Casserres, avui i fa deu anys

El meandre del monestir de Sant Pere de Casserres, el 4 de maig de 2008 Foto: Domènec Llop

El meandre del monestir de Sant Pere de Casserres, fa deu anys i ara Foto: Domènec Llop

Les pluges dels darrers mesos han canviat totalment l’aspecte de boscos, rius i embassaments. És el cas del meandre del monestir de Sant Pere de Casserres (Les Masies de Roda, Osona). I no només ara, fa deu anys pràcticament no hi havia aigua.Així ho ha captat el fotògraf Domènec Llop en dues imatges, una feta aquest dimarts 22 de maig i l'altre fa deu anys: el 4 de maig del 2008. De fet, l’any 2008 va estar marcat per un dels pitjors episodis de sequera a Catalunya.El meandre del Ter desemboca al pantà de Sau, que a dia d’avui té 146,63 hm³ d'aigua acumulats, un 88,73% de la seva capacitat. Ara fa un any, estava a un 86,77% de la seva capacitat. De fet, tal com explicava l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), aquest març , el sistema del Ter i Llobregat -embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç- va entrar en una situació de normalitat després de superar el 60% de la seva capacitat total.Aquest notable augment del pantà també l’ha captat Albert Bagué en un dels seus vídeos:

