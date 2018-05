Ester Capella i Teresa Jordà no han estat convocades a una presa de possessió aquest dimecres

Quim Torra no ha convocat les futures consellers de Justícia i Agricultura, Ester Capella i Teresa Jordà, a cap presa de possessió aquest dimecres. Així ho ha explicat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que també ha afirmat que, en cas que se les cridi a última hora, no podrien anar-hi, atès que per ara són diputades a la cambra baixa i els seus vots podrien ser imprescindibles per tombar els pressupostos de l'Estat, en cas que el PNB decideixi finalment no avalar-los."Què passaria si el PNB decisius no donar suport als pressupostos però no poguessin ser derrotats per l'absència de la Teresa i l'Ester?", ha plantejat Tardà en una entrevista a TV3, així com ha reconegut que desconeixia "si és possible fer la presa en absència de dues persones" i ha apuntat que "no deu venir d'unes hores". Sigui com sigui, també ha admès que no sap quan podria fer-se la investidura, aturada per ara perquè l'Estat no publica els noms dels membres del Govern al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè s'oposa a restituir consellers presos i exiliats com preveu Quim Torra En tot cas, ERC insinua que Torra hauria d'acabar renunciant-hi, ja que això podria impedir posar en marxa un Govern efectiu. Tardà considera que "hi ha un bé superior, la victòria del 21-D de l'independentisme contra tot i tots els poders fàctics", la qual "s'ha de traduir en un Govern efectiu que permeti encarar el tram final de construcció de la República". "El programa d'ERC era molt clar, calia restituir les institucions", ha recordat, insistint que "les institucions estan per damunt de les persones" i recordant que, excepte Comín, la resta de consellers republicans destituïts han renunciat a la restitució.Tot i això, el dirigent independentista insta a intentar la "quadratura del cercle", fet que inclou "deixar clar quin és l'origen pervers del sistema, la incapacitat de reconèixer una victòria electoral i la legitimitat d'unes persones per accedir als seus càrrecs electes", però també la "necessitat imperiosa i urgent de tenir un Govern efectiu que executi el mandat democràtic del 21-D" i que "faci polítiques socials efectives per donar respostes a tots els catalans, siguin o no independentistes". "És molt possible que no hi hagi possibilitats de convertir [la proposta de Govern retituït] en efectiu, i haurem palesat aquesta voluntat de restitució, però ha de prevaldre l'efectivitat", ha insistit.Pel que fa a la manca de paritat del Govern -només es preveuen tres conselleres-, el republicà ha recordat que ara s'està "en la fase de la restitució", però ha deixat entreveure que, un cop es renunciï a mantenir consellers represaliats a l'executiu, aquesta situació es corregirà. "Que ningú dubti que ERC complirà amb la paritat", la qual serà "no només en el nivell de consellers i conselleres", sinó també entre els altres alts càrrecs. Ara bé, també ha demanat que "tothom ha de ser comprensiu", ja que la repressió fa que "tot és molt difícil", amb els líders de PP, PSOE i Cs "competint per qui té més testosterona nacionalista espanyola".

