​Arranquen 500 flors d'un carrer de Vic

Dolguda al veure l’imatge que presenta aquest matí el carrer Mossèn Josep Gudiol, on s’hi han robat unes 500 flors plantades. Agrairem que si algú té informacions al respecte ens les pugui fer arribar pic.twitter.com/z6HYxAx26t — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 22 de maig de 2018

Robatori de flors a Vic. L'alcaldessa de Vic Anna Erra ha denunciat a través de Twitter que s'han arrencat unes 500 flors que hi havia plantades a un dels parterres del carrer Mossèn Josep Gudiol de la ciutat.Com que no es té cap pista de qui pot haver-se endut tantes plantes, Erra ha fet una crida per demanar col·laboració ciutadana i enxampar el que s'ha endut les begònies.

