Mor als 85 anys Philip Roth, un dels grans narradors americans del segle XX

L'escriptor Philip Roth, un dels autors més rellevants de la literatura estatunidenca de la segona meitat del segle XX, ha mort als 85 anys. Etern candidat al Premi Nobel de Literatura –els darrers anys el seu nom havia esdevingut part de l'escenografia de sospitosos habituals–, l'escriptor no ha pogut superar una insuficiència cardíaca, segons ha confirmat el seu agent literari Andrew Wylie a la revista The New Yorker.Nascut l'any 1933 a Newark, Nova Jersey, va ser autor de 31 obres, entre les quals destaquen especialment les que formen la Trilogia americana, un dels seus cims literaris i l'obra que el va consolidar com un dels grans noms de la narrativa internacional. Malgrat que no va guanyar mai el Nobel –potser en una de les decisions més difícils d'entendre de l'Acadèmia sueca– va rebre tots els altres grans honors possibles, com dos National Book Awards, tres PEN/Faulkner Awards, un Man Booker International i, l 'any 1998, el Pulitzer per Pastoral Americana.L'any 2012, amb 80 anys, va decidir que deixava l'escriptura. Ara, la seva desaparició marca la fi d'una de les grans èpoques de les lletres americanes, amb obres com The ghost writer, La lliçó d'anatomia, La gran novel·la americana, El teatre d'en Sabbath o La humiliació. La seva obra passa per camins com la introspecció psicològica, la pertinença a la comunitat jueva, el sexe i la luxúria, i la pugna entre els ideals i la traïció del somni americà. Algunes de les seves obres més destacades van tenir versió cinematogràfica, com El transtorn de Portnoy , La marca de l'home, American Pastoral o Elegy, adaptació de L'animal moribund per part de la cineasta catalana Isabel Coixet.

