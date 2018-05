​L'adhesió de Calafell a l'AMI arribarà a judici el febrer de l'any que ve

L'adhesió de l'Ajuntament de Calafell a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) arribarà a judici el 2 de febrer del 2019. Segons ha confirmat a l'ACN l'alcalde, Ramon Ferré (PSC), van rebre la citació d'un jutjat de Tarragona fa unes setmanes, arran d'una reclamació presentada per la subdelegació del govern espanyol.l ple municipal de setembre del 2015 va avalar la incorporació del municipi a l'entitat per dotze vots a favor i nou en contra. La votació va ser secreta, però Ferré ha revelat que tant els regidors del PSC com del PP s'hi van pronunciar en contra. Aquests dos partits conformen el govern municipal, juntament amb Unió Alternativa Municipal (UAM). Des d'aleshores, l'alcalde ha defensat que s'han limitat a complir l'acord del plenari i han abonat puntualment les quotes d'adhesió a l'AMI -uns 1.800 euros anuals-.Ramon Ferré ha explicat que va demanar opinió a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per confirmar la legalitat del tràmit i que se'ls va dir que l'acord del ple els obligava a adherir-se a l'AMI. "Hem estat pagant les quotes, com ens va dir la comissió", ha resumit Ferré, el qual ha apuntat que explicaran al jutge tot el que va passar i que aquest "decideixi el que hagi de decidir". "Vam intentar no fer cap il·legalitat i complir amb l'acord de ple d'adherir-se a l'AMI i pagar la quota", ha insistit.L'alcalde de Calafell ha recordat que els acords d'altres municipis també han arribat als jutjats. El febrer del 2017 el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona va estimar el recurs presentat pels regidors de Cs a l'Ajuntament de Reus i Societat Civil Catalana, i va anul·lar l'entrada de la capital del Baix Camp a l'AMI. En la sentència, el jutge anul·lava i declarava "no conforme a dret" l'acord del ple i el decret d'alcaldia que aprovava l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota.

