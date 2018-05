Miquel Pueyo serà el candidat d'ERC a l'alcaldia de Lleida

Miquel Pueyo serà el candidat d'ERC a les eleccions municipals de Lleida. Segons ha pogut saberel filòleg i professor de comunicació a la UdL és l'únic aspirant que concorrerà a les primàries que la formació celebrarà aquest dimecres, per la qual cosa es convertirà en alcaldable.Pueyo ha estat l'aposta de la direcció del partit per intentar guanyar els comicis a la capital del Segrià, una confiança que ha estat acceptada per Pueyo, que ha decidit concórrer a les eleccions després que l'any 2015 ho fes Carles Vega, proper delegat d'Ensenyament a Lleida i actual portaveu d'ERC a la Paeria.Pueyo va ser diputat al Parlament entre el 1988 i 1995, director de Planificació Lingüística de la Generalitat al 2004, secretari de Política Lingüística entre el 2005 i el 2007 i delegat del Govern a Lleida entre 2007 i 2011 en anys del Tripartit.

