La justícia brasilera bloqueja diners dels comptes del tresorer de Ciutadans

La Justícia del Brasil ha bloquejat diners dels comptes del tresorer de Ciutadans, Carlos Cuadrado, segons informa infoLibre . El procediment judicial en qüestió es va iniciar l'any 2014 després que un treballador acusés la societat Ibertex, propietat al 50% de Cuadrado, de no pagar les taxes de cotització a la Seguretat Social. Cuadrado és una persona de la màxima confiança d'Albert Rivera i responsable de les finances de Ciutadans des que es va fundar el partit l'any 2006.Segons han explicat fonts oficials de la formació, es tracta d'un "bloqueig preventiu per valor d'uns 400 euros per un litigi laboral d'una empresa que Cuadrado va abandonar l'any 2009" i asseguren que es una qüestió de la seva "activitat privada". En una entrevista a La Ser, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que dona per "absolutament resolt en termes polítics" el cas del tresorer i ha tret importància a l'assumpte: "És un bloqueig de 400 euros i és de 2009, de fa deu anys".Malgrat que Rivera asseguri que fa més de 10 anys, el bloqueig dels comptes de Cuadrado va ser ordenat per un jutjat brasiler fa menys d'un mes, el 26 d'abril. Així consta en un document oficial al qual ha tingut accés infoLibre signat pel jutge Josué Cecato.El PP ja ha demanat explicacions a Ciutadans per l'anomenat "cas Cuadrado". Els populars consideren "molt greu" que el líder de Ciutadans minimitzi la decisió de la justícia brasilera i ja han avisat que, si es confirmessin aquestes informacions, "Cuadrado hauria de dimitir i Rivera donar explicacions".

