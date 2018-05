Boye desafia l'Estat: «A Bèlgica vam guanyar per alineació indeguda; a Alemanya guanyarem per golejada»

Gonzalo Boye ha desafiat l'estat espanyol després de la decisió d'aquest dimarts de la justícia alemanya: "A Bèlgica vam guanyar per alineació indeguda; a Alemanya guanyarem per golejada", ha dit l'advocat que coordina la defensa internacional dels dirigents independentistes a l'exili. En aquest sentit, Boye ha dit al Més324 que encara "no han començat a jugar" i que, quan ho facin, la justícia espanyola "ho notarà".Boye ha explicat que la justícia alemanya ha reiterat el que ja va dir el 5 d'abril i ha dit que no veu delicte de rebel·lió malgrat les noves proves aportades pel Tribunal Suprem. "Ens trobem davant d'una segona resposta negativa d'Alemanya. I la pregunta és: 'Vol fer un altre cop el ridícul el jutge Llarena?", ha etzibat l'advocat.El tribunal alemany no ha debatut el fons de la qüestió i ha demanat una declaració d'extradició al Suprem per "intentar discutir sobre el fons". "Això és un gol en pròpia porta, se l'han ficada ells sols", ha dit Boye. L'advocat ha dit que encara han de presentar les seves al·legacions i ha deixat clar que, si a Bèlgica ja van guanyar, a Alemanya volen guanyar 6 a 0 i "deixar clar que en un estat democràtic no es poden considerar delictius actes purament democràtics".

