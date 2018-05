El PNB aprova les primeres partides dels pressupostos però manté la incògnita sobre el vot definitiu

Els cinc diputats del PNB al Congrés –claus per a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018- han donat suport aquest dimarts a les primeres partides dels comptes de Montoro que s’han sotmès a votació, però la formació d’Andoni Ortuzar ha volgut mantenir la incògnita sobre quin serà el seu criteri definitiu aquest dimecres, quan es votaran les últimes partides i tindrà a la seva mà l’aprovació definitiva o la caiguda de la llei. “No hi ha cap decisió presa”, ha afirmat als passadissos del Congres el portaveu parlamentari dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban.De fons, la promesa del PNB de no donar suport als pressupostos mentre es mantingui l’aplicació a Catalunya per la via del 155, i la negativa del govern espanyol de permetre la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del nomenament dels consellers, que haurien de prendre possessió aquest dimecres i donar per acabada d’aquesta manera la intervenció. Fonts de presidència de la Generalitat han apuntat a l’ACN que de moment no contemplen la possibilitat de redactar un nou decret que substitueixi els consellers empresonats o a l’exili.De moment, els nacionalistes bascos han votat amb el PP i Cs les partides d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Hisenda i Funció Pública, Sistemes de Finançament d’Ens Territorials, Defensa i Foment, a més del pressupostos de la Casa Reial, del Congrés, del TC, del Consell d’Estat i del CGPJ, i han rebutjat les esmenes dels grups de l’oposició.La decisió final es produirà dimecres, quan es votaran les últimes partides dels comptes de Montoro i el PNB en tindria prou amb rebutjar una sola secció per fer caure tots els pressupostos. El tràmit parlamentari dels comptes exigeix que s’aprovin totes i cadascuna de les seccions perquè els pressupostos puguin prosperar i passar al Senat, de manera que el PNB té la possibilitat de decidir fins l'últim moment.El portaveu del govern basc, Josu Erkoreka, ha abordat aquest dimarts la qüestió sense resoldre la incògnita. En roda de premsa a Bilbao, ha destacat “l’estabilitat” que aporten els pressupostos, però ha advertit que és “imprescindible” que es respectin “els marcs d’autogovern”. El seu partit ja havia avançat aquest dilluns en una nota de premsa que mantindria obert “fins l’últim minut” el sentit del seu vot.L'aprovació dels comptes s’ha abordat previsiblement a la reunió que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha mantingut als passadissos del Congrés (a l’anomenada M-30 que envolta l’Hemicicle) amb el seu cap de gabinet, José Luis Ayllón, amb el coordinador del PP, Fernando Martínez Maillo, amb el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, i amb el diputat José Antonio Bermúdez de Castro.Mentrestant, l’executiu espanyol sosté que “està estudiant” si permet la publicació dels noms dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) per fer efectiu el seu nomenament. El bloqueig respon al rebuig als nomenaments de Josep Rull i Jordi Turull (a la presó d’Estremera) i Lluís Puig i Toni Comín (a Bèlgica). Quatre designacions que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha qualificat com una “burla als catalans”.El bloqueig de la publicació al DOGC dels nomenaments té el suport de Cs i del PSOE, que justifiquen que l’executiu espanyol utilitzi les atribucions que li dona l’article 155 per impedir que es facin efectius. L’executiu espanyol insisteix que el govern de Quim Torra ha de nomenar un govern “viable” que permeti que s’aixequi definitivament la intervenció, fet que segons el decret que va aprovar el Senat es produirà un cop prengui possessió el Govern en ple.Fonts de Presidència de la Generalitat han apuntat a l'ACN, però, que de moment no preveuen substituir el decret de nomenament actual per un altre que no inclogui els noms de Rull, Turull, Comín i Puig. El govern de Torra destaca que la publicació dels nomenaments és un acte degut, i que el govern espanyol no té potestat per impedir-lo apel·lant a la intervenció pel 155.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)