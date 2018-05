El Rivera més nacionalista insulta l'independentisme

Nacionalismo y patriotismo.

(Indecencia y decencia.) pic.twitter.com/SH0ouhxgdE — Albert Rivera (@Albert_Rivera) May 22, 2018

L'Albert Rivera més nacionalista ha esclatat contra l'independentisme i ha titllat d'"indecent" col·locar creus grogues a la platja, just l'endemà de l'atac ultra a Canet . El líder de Ciutadans ha comparat aquesta acció dels CDR de denúncia del 155 i en record dels presos polítics amb el cementiri d'Arlington, als Estats Units, on s'enterren els militars nord-americans.Segons el dirigent espanyolista, les creus són "nacionalisme" i és "indecència" mentre que les tombes del cementiri americà són "patriotisme" i és "decència". Tot plegat l'endemà que una vintena d'ultres arrenquessin les creus de la platja de Canet i deixessin diversos ferits per agressió.

