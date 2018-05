VÍDEO Nou cas de catalanofòbia al món del futbol

Aquesta va ser la reacció a la sala de premsa quan @beteve va preguntar en català a l'entrenador de la @uesantandreu, Mikel Azparren, després del partit davant l'Antequera 👉 https://t.co/KQJrKBbWdH pic.twitter.com/fPPByB1FvB — btv esports (@btvesports) May 22, 2018

Alguns periodistes de la sala de premsa de l'Antequera es van indignar dissabte davant d'una pregunta en català a l'entrenador del Sant Andreu, Mikel Azparren. Després del partit, la periodista de Betevé Laia Cervelló va preguntà en català al tècnic navarrès i ell, com sempre, li va respondre en castellà. Aquest és el moment:Això no va agradar a alguns periodistes locals, que no van entendre que la pregunta fos en català a una persona que, si bé l'entén perfectament, preferia respondre en castellà. El mateix tècnic va intentar calmar els ànims i va deixar clar que la periodista "tenia dret a fer la pregunta en català" i que no hi haurà problema en "tornar a fer la pregunta en castellà si no s'havia entès". Alguns periodistes van esclatar llavors titllant la decisió de parlar en català de "falta de respecte".

