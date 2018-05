El PSC de l'Hospitalet es nega a donar suport als professors de l'IES El Palau

El PSC de l’Hospitalet de Llobregat ha votat en contra d’una moció de suport al professorat de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca argumentant que no vol “posar les escoles al centre del conflicte". El text s’ha debatut al ple d’aquest dimarts a la tarda a proposta d’ICV-EUiA-Pirates, ERC, PDECat i la CUP, i demanava instar la Fiscalia a retirar les acusacions contra els professors denunciats per delictes d’odi per presumptament haver discriminat alumnes fills de Guàrdies Civils.La proposta, però, no ha prosperat perquè només ha tingut el suport dels grups proposants i el suport parcial de dos regidors no adscrits. Un tercer regidor no adscrit, el PP, Ciutadans i el PSC hi han votat en contra. Des de la formació taronja, el regidor Miguel Garcia ha lamentat que s’hagi obert un debat al ple sobre la presumpció d’innocència dels professors investigats, assegurant que se’ls està acusant de delictes “molt greus”, i ha criticat que s’hagi dut la situació de l’INS El Palau “al terreny ideològic”.

