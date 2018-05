L'espanyolisme creua una nova línia vermella amb l'atac ultra a Canet

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides.



Contra el feixisme ni un pas enrere!!#alertaultra #CDRenXarxa #CDRCanet #CDRMaresme pic.twitter.com/0tUej9BX7b — CDR Canet de Mar (@CDRCanet) 21 de maig de 2018

L'atac ultra viscut aquest dilluns a la platja de Canet de Mar (el Maresme) per part d'un grup de persones que va endur-se desenes de creus grogues col·locades a la sorra per part dels Comitès de Defensa de la República (CDR) ha crispat fortament l'ambient i implicarà conseqüències legals. Aquest és el resultat de l'increment de la tensió política a Catalunya, que ja deixa els primers enfrontaments greus entre independentistes i espanyolistes.Des de fa mesos, el groc tenyeix els carrers en solidaritat i suport als presos polítics i als exiliats. Però també és arran d'això que, poc després que el moviment solidari s'organitzés, van néixer els Grups de Defensa i Resistència (GDR), comandos anti-CDR que, en alguns casos, estan alimentats per l'extrema dreta . Aquests es proposen "netejar" Catalunya de la "brutícia" groga col·locada pels independentistes, i en ocasions han jugat al gat i a la rata amb ells, organitzant sortides posteriors per treure tot allò que els CDR havien col·locat La primera línia vermella que han creuat els grups espanyolistes ha estat la viscuda a Canet de Mar aquest dilluns. Allà es va viure un enfrontament directe entre persones que havien col·locat creus grogues i encaputxats. Tres persones independentistes van resultar ferides -una d'elles amb una contusió a la cara-, mentre que dues més -de l'àmbit espanyolista- també van denunciar agressions.En total, cinc ferits que es van acompanyar d'una vintena d'identificacions per part de la Policia Local, i una investigació municipal que ja està a mans dels Mossos d'Esquadra. A l'entorn de tot això, cadascuna de les parts ha anunciat que es querellarà contra l'altra, i l' Ajuntament de Canet ja ha avisat, per boca de la seva alcaldessa, Blanca Arbell, que també presentarà una denúncia contra els espanyolistes.El consistori ha explicat aque rebutjarà "tots els atacs feixistes" que es visquin, i ha insistit en dir que aquest atac "no es pot deixar passar". "No es pot permetre que grups d'extrema dreta campin lliurement" i provoquin aldarulls com els que es van viure a la platja, declara l'alcaldessa, que ha lamentat que els GDR ja no només actuïn amb "nocturnitat i traïdoria", sinó també "directament a plena llum del dia".El regidor de la CUP de Canet de Mar, Marc Giménez, va ser un dels tres ferits independentistes. "Nosaltres estàvem tranquil·lament a la platja i vam veure que un cotxe aparcava on no es podia", relata a. Allà, explica, va arribar poc després una furgoneta, d'on van sortir diverses persones amb estelades al coll, però mal col·locades: "Això ja ens va semblar estrany i vam trucar la policia local perquè estiguessin atents".A continuació, indica Giménez, el grup espanyolista es va dirigir a les creus i les van començar a arrencar, moment en què els independentistes s'hi van dirigir. "A mi em van tirar a terra mentre em donaven quatre cops de peu", declara, tot precisant que hi va haver "insults, agressions i una persona va rebre al coll".Per aquest motiu, el cupaire ja s'ha personat a la comissaria dels Mossos per presentar una denúncia cap a les persones identificades, algunes de les quals, explica, són "coneguts personatges espanyolistes" i "vinculats als moviments d'ultra dreta" del Maresme.L'acció, precisament, va ser reivindicada pel grup anomenat Segadors del Maresme, que ja ha actuat diverses ocasions en el marc dels GDR. Segons el comunicat que aquests han fet públic, "radicals separatistes" els van agredir quan ells ja havien avisat la policia de la voluntat de "netejar" la platja de creus grogues. Mentre les retiraven, afirmen que van rebre "insults, amenaces, empentes", motiu pel qual també han dit que tramitaran una denúncia.Sobre els incidents a la platja de Canet, el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el seu partit "sí condemna tot tipus de violència". Amb tot, ha afirmat que també es van produir agressions per part del grup que va col·locar les creus.El portaveu de Ciutadans ha insistit que no es poden convertir les platges "en cementiris ideològics" i "invalidar-les" amb creus. "Condemnem qualsevol enfrontament violent però l'espai públic és de tots. Que no se l'apropiï ningú", ha etzibat. Carrizosa ha afegit que s'ha "assenyalat falsament" gent de Ciutadans com si hagués participat d'aquests aldarulls.En un to similar ha opinat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ha enviat una carta als alcaldes catalans per pressionar perquè mantinguin la "neutralitat" i lamenta que aquest incompliment provoqui "conflictes entre els ciutadans". En aquest punt, ha demanat vetar l'independentisme al carrer per evitar situacions com les de Canet de Mar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)