VÍDEO L'advocat de Puigdemont «veta» tot el guió de l'«Està passant»

L'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha participat en un gag amb Jair Domínguez i Òscar Andreu, guionistes i presentadors del programade TV3. Al gag comenten el guió del programa d'aquest vespre i Cuevillas els adverteix que no poden dir pràcticament res del que han escrit per la possible reacció de la justícia espanyola."Jo no m'atreveixo ni a llegir-ho!", diu Cuevillas mentre llegeix el guió. "Tot el que podeu dir sense cap risc és el 'bona nit està passant!' i el 'és un quart de nou estem en directe a TV3' heu de ser curosos de mirar bé l'hora que no diguin que és falsedat. La resta ni parlar-ne", sentencia el lletrat.

