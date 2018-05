VÍDEO L'alcaldessa de Berga acusa la justícia de «còmplice de l'Estat i la ultradreta»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va declarar aquest dilluns al jutjat penal número 2 de Manresa per un pressumpte delicte de desobediència. Venturós va denunciar davant la jutgessa ser víctima "d'un judici polític". A més, va fer una darrera intervenció contundent a la sala de vistes que va provocar que la magistrada la cridés a l'ordre. "Gràcies al seu silenci còmplice avui companys, càrrecs, electes, regidores, alcaldesses estan sent jutjades", va expressar de manera contundent Venturós. La CUP ha fet públic aquest dimarts el vídeo amb la declaració final de Venturós."Avui no he vingut a defensar-se, avui he vingut a acusar directament el ministeri fiscal de supeditar decisions que són estrictament polítiques en l'àmbit judicial, i de ser còmplices de tot allò que [promouen] el govern espanyol i la ultradreta", va afegir l'alcaldessa de Berga. "Jo no he vingut a fer una defensa de la meva persona, ni he vingut a defensar absolutament res que tingui a veure amb l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament. En tot cas, el que he vingut aquí és a contraposar políticament el que jo entenc que, en aquest cas, és un judici estrictament polític, instigat directament pel ministeri fiscal", va afirmar.

