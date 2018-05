Mascarell s'ofereix per batre's en unes primàries obertes del sobiranisme a Barcelona

Nou moviment en les files sobiranismes de cara a les eleccions municipals de Barcelona. L'exdelegat del Govern a Madrid i exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presentat aquest dimarts "Manifest per Barcelona, l'ideal d'una ciutat impossible" amb un missatge dirigit a les forces independentistes per guanyar els comicis: "El sobiranisme ha de dialogar, ha de fer un projecte que pugui quallar". Mascarell s'ha ofert tímidament per batre's en unes primàries obertes per elaborar una llista unitària, i ho ha fet davant de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i la ja candidata del PDECat als comicis, Neus Munté.Ha presentat el manifest davant prop de 200 persones a l'Ateneu Barcelonès, d'on en va ser vicepresident, just quan falta un any per a les municipals, i quan se'n compleixen tres d'aquest mandat de govern d'Ada Colau. A més, la conferència s'ha celebrat en ple debat sobre la fórmula amb la qual s'ha de presentar l'independentisme als comicis, que ha vingut propulsat especialment per la proposta del filòsof i periodista Jordi Graupera d'unes primàries obertes a tot el sobiranisme amb la finalitat de presentar una llista única L'exconseller no ha expressat directament que es presentarà a aquestes primàries, però considera que, si se'n celebren unes, podria plantejar-se "la possibilitat de participar-hi". Defensa que encara queden mesos per construir una candidatura sobiranista. Primer opina que cal parlar de projecte i després de candidats i veure si calen cares noves, perquè ja n'hi ha de "magnífiques" com la de Munté, ha subratllat dirigint-se a la candidata del PDECat. En tot cas, ha insistit en el fet que al sobiranisme li convé "confluència, suma i pacte" amb l'objectiu de sortir a guanyar."Barcelona necessita un govern fort, si pot ser de 21 regidors", ha remarcat, que és on hi ha la majoria absoluta, recordant que quan ell era regidor socialista havia arribat a governar amb aquesta comoditat. Creu que el sobiranisme pot guanyar o perdre tan si va junt com per separat, però si ho fa sense llista única, venceria fragmentàriament, i sosté que "seria difícil posar d'acord un govern de fragments petits". L'objectiu, per a Mascarell, també és vèncer "el nacionalisme populista d'Estat" que pretén "assaltar" la capital catalana, i fer-ho amb un projecte "inequívocament social".Ha retret als grans partits espanyols que "pretenen guanyar Barcelona sense parlar de Barcelona", i ha demanat al sobiranisme que no caigui "en el parany del populisme estatal que vindrà". Ha advertit del fet que les formacions espanyoles ho plantejaran com "una mena de plebiscit". Referint-se a Manuel Valls, que apunta com a candidat de Ciutadans, ha dit que algun candidat que ve de lluny ja ha indicat que aquests comicis han de servir per unir al constitucionalisme espanyol. "Alguna reflexió des del sobiranisme similar seria un error", ha avisat.Mascarell ha explicat que ell no té cap partit darrere, només un reduït grup de persones que li donen suport, i s'ha obert a noves adhesions. Ha reivindicat que políticament és independent, i que ha tingut la sort de treballar amb dos presidents de la Generalitat: Pasqual Maragall i Mas. Segons ell, són "radicalment diferents però tenen més coses en comú de les que es creuen", cosa que ha posat d'exemple per reivindicar que el sobiranisme es pot entendre. A Maragall l'ha caracteritzat "l'empenta i esperança", i a Mas, el "rigor i convicció", ha especificat.El PDECat ja ha escollit en primàries Munté com a candidata a l'alcaldia, però aquest podria no ser el dibuix definitiu. Bé sigui perquè acabin havent-hi primàries obertes o perquè Mascarell pugui tenir un paper en la confecció de la llista definitiva del PDECat. Munté i la presidenta de la vegueria de Barcelona del PDECat, Mercè Homs, visitaran aquest mateix dimecres el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per parlar "del projecte per a Barcelona" i d'idees per bastir "una candidatura sòlida, transversal i aglutinadora" per guanyar els comicis, segons ha indicat el partit.Mascarell va anar a les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions catalanes del 21-D, i el seu nom era ben vist per sectors de la candidatura a l'hora d'encapçalar una presidència de consens. Finalment, però, va ser descartat. Fa tot just un any, quan era delegat del Govern a Madrid, ja va admetre les ganes que tenia de liderar un projecte per a Barcelona. No es va presentar a les primàries del PDECat que va guanyar Munté, però ningú el descarta de cara a una hipotètica llista unitària.A més de la seva carrera com a historiador i editor, Mascarell ja ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on va perdre en la carrera per reemplaçar Joan Clos a l'alcaldia. El 2010 va trencar el carnet del PSC i va entrar al primer d'Artur Mas com a independent. Aquest canvi va anar acompanyat d'una aproximació cap a posicionaments independentistes. L'any passat, i en aplicació de l'article 155 de la Constitució, va ser cessat com a delegat del Govern a Madrid.

