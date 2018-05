Millo demana vetar l'independentisme a l'espai públic per evitar més agressions

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat una carta als alcaldes de Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. La missiva arriba després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a Canet de Mar (Maresme), quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es van endur desenes de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR).De fet, a la carta Millo fa referència a aquest incident apuntant que l'aparició de banderes, pancartes i símbols "de caràcter partidista" no només es veu en edificis, carrers i places sinó que s'està "estenent" a altres àmbits, com les platges del litoral. El delegat reivindica que aquests espais "són de tots" i recorda als batlles la seva "obligació" de no permetre l'ocupació dels mateixos "amb símbols que puguin acabar malmetent" la convivència.Millo comença la carta recordant que l'article 103 de la Constitució espanyola "consagra el principi de neutralitat de l'actuació de totes les administracions públiques" en establir que la seva actuació serveixi "amb objectivitat" els interessos generals, amb "ple sotmetiment" a la llei i el dret. Afegeix que la garantia d'aquest dret resulta "principalment important" en tot allò que respecta a la presència símbols "partidistes" de "diferents ideologies" en espais públics de titularitat municipal.El delegat constata que en els darrers mesos, els carrers i places dels municipis catalans, i les façanes d'alguns edificis públics, estan "essent ocupades per aquesta simbologia partidista". Davant d'això, recorda que els consistoris "han de mantenir aquesta neutralitat en la gestió dels espais públics dels que són competents i responsables" i que els espais són "de tots els ciutadans i no només d'aquells que expressen una determinada opció política, sigui quina sigui".Millo lamenta que l'incompliment d'aquesta objectivitat i neutralitat en l'ocupació de determinats espais públics ha ocasionat en alguns casos una "ruptura de la convivència" i, fins i tot, enfrontaments entre ciutadans. "Estic convençut que convindràs amb mi que el més important és vetllar per la convivència als nostres municipis, una tasca en què els ajuntaments teniu una responsabilitat fonamental com a garants de la neutralitat dels espais públics i amb l'obligació de no permetre la seva ocupació amb símbols que puguin acabar malmetent-la", diu als alcaldes.

Carta d'Enric Millo als alcaldes catalans by naciodigital on Scribd

