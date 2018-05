Catalá diu que els nomenaments de Torra són una «burla» als catalans

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dimarts que els nomenaments del Govern de Torra, que inclouen els consellers Rull i Turull -a la presó- així com Lluís Puig i Toni Comín -a Bèlgica- són una "burla als catalans" i ha insistit que el seu executiu està "estudiant la situació", perquè li sembla que la designació "de dues persones a les que avui el Tribunal Suprem ha denegat la posada en llibertat" i de dues més que "estan fugides" és "contrari a la llei".El ministre no ha aclarit si el seu govern donarà resposta a la carta que li ha adreçat la Generalitat demanat aclariments sobre els motius del bloqueig de la publicació dels nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), però ha insistit que no es pot posar “al capdavant de conselleries d’àrees de govern de polítiques públiques tan importants com la Sanitat a persones que no podran complir amb la seva obligació”.Sobre si el seu executiu acabarà publicant o no els noms, Catalá ha afirmat que "el dret avala sempre la raó i el sentit comú” i que el seu govern "sempre adoptarà decisions fonamentades en dret".

