Xoca contra un peatge, quintuplica la taxa d'alcoholèmia i diu que només havia pres col·lutori bucal

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dissabte passat el conductor d'un camió que anava begut i va xocar contra la tanca d'un peatge a la C-33 a La Llagosta. L'home, de 45 anys i d’origen polonès, va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,76 mg/l (el màxim per conductor professionals és 0,15) i va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els fets es van produir poc després de les dues de la matinada del passat dissabte quan els Mossos van saber que s’havia produït un accident al peatge situat a la C-33, al punt quilomètric 84,5 en sentit nord, al seu pas per La Llagosta.Els agents que es van adreçar al lloc de l’accident van observar com un camió havia xocat contra la tanca del peatge i l'havia trencat. A l'interior del vehicle hi havia el conductor, adormit amb el cap recolzat sobre el volant i amb evidents símptomes d’anar sota els efectes de l’alcohol.Els testimonis van explicar que l’home s’havia adormit al volant tot just davant la tanca i que en adonar-se’n el van intentar despertar picant el vidre de la finestra, moment en què l’home va reaccionar posant el vehicle en marxa i xocant contra la tanca.Els agents li van realitzar la prova d’alcoholèmia pertinent i va donar un resultat de 0,76 mg/l d’aire espirat. Davant aquest resultat el conductor va ser detingut i el vehicle va quedar immobilitzat. L'autor dels fets va declarar que no havia begut alcohol aquella nit i que l’únic que havia consumit eren dues dosis de col·lutori bucal.El detingut va passar a disposició judicial l’endemà dels fets davant el jutjat en funcions de guàrdia de Mollet del Vallès, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)