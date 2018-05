A judici els dos acusats per la pallissa mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona

Un tribunal popular jutjarà, a partir d'aquest dimecres, els dos acusats de propinar-li una pallissa mortal a un jove a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona la matinada del 31 de gener del 2016. La fiscalia demana 21 anys de presó per a cadascun per assassinat tot i que les defensa de Mohamed B. demana l'absolució i la de Taoufik El Y dos anys de presó per homicidi imprudent.L'origen de l'agressió va ser una disputa que va començar a l'interior de la discoteca quan la víctima va reclamar a un amic dels acusats que li tornés uns diners que li devien. A les cinc de la matinada, la disputa es va traslladar a fora el local i "es va transformar en baralla", segons el fiscal.L'acusació relata que la víctima va fer un tall a la cara a un dels processats i va començar a fugir en direcció a Salt però l'altre acusat el va atrapar. Llavors, entre els dos, el van acorralar contra un mur i el van apallissar provocant-li un traumatisme cranioencefàlic. La víctima va morir tres dies després a l'hospital.No és la primera vegada que un crim a l'exterior de la discoteca Caribbean arriba a judici a l'Audiència de Girona. El juliol del 2014 van condemnar a 3 anys i 6 mesos de presó l'acusat de matar un home d'un cop de puny el 24 de febrer del 2012.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)