Els comuns defensen que els consellers processats puguin prendre possessió del càrrec

Els comuns no veuen cap motiu pel qual els consellers designats pel president Quim Torra no puguin prendre possessió. La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha subratllat que es tracta de persones que tenen els seus drets polítics intactes i que, per tant, són els partits que han impulsat el 155 els responsables de complir amb la retirada de la intervenció de l'autonomia que van aprovar al Senat. "La irresponsabilitat recau sobre aquells que el volen allargar. Els drets polítics estan per damunt de tot", ha denunciat la dirigent.Alamany ha insistit que són PP, PSOE i Cs els que estan "canviant les regles del joc a mitja partida" anant a remolc dels designis d'Albert Rivera i ha reivindicat que cal una "solució política" en comptes d'"allargar la judicialització". En aquest sentit, ha censurat el canvi d'actitud del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'estar seguint la línia imposada per la presidenta andalusa, Susana Díaz."S'està produint una competició ferotge per veure qui colpeja més fort Catalunya", ha lamentat Alamany. Malgrat considerar que els consellers haurien de poder prendre possessió, els comuns puntualitzen, però, que això no vol dir que els agradi la composició del nou Govern ni que avalin les polítiques que impulsaran.Preguntada per la consulta que impulsa Podem sobre si Pablo Iglesias i Irene Montero han de dimitir o no per la compra d'un xalet, Alamany ha assegurat que "li sembla bé" que es consulti la militància sobre una decisió personal del secretari general del partit. "La política és la gestió d'allò públic", ha defensat la portaveu dels comuns, que ha subratllat "el llistó alt en l'ètica" de Podem que fa que els seus dirigents estiguin sotmesos a una "lupa" constant.Que Podem estigui embrancat en una polèmica interna, no invalida, segons Alamany, el seu paper com a esquerra espanyola en un moment en què Ciutadans s'enfila en les enquestes i el PSOE manté una línia favorable a la repressió.

