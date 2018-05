L'advocat de Puigdemont, en 10 frases després de la decisió de la justícia alemanya

Nou cop a la justícia espanyola: la justícia alemanya ha tornat a rebutjar el delicte de rebel·lió per extradir Carles Puigdemont a Espanya i també ha descartat tornar a empresonat el president a l'exili, tal com demanava la fiscalia germànica. La decisió no ha sorprès la defensa de Puigdemont, que ha assegurat que, ara per ara, tot va com tenien previst. Jaume Alonso-Cuevillas s'ha mostrat confiat a TV3 i ha avançat que el "bon clima a Berlín continuarà".Aquí teniu un resum en 10 frases de l'entrevista de Cuevillas a programa- "Fins ara la fiscalia alemanya no es podia posicionar perquè el jutge Llarena no parava d'enviar papers: quan la fiscalia alemanya ha considerat que tenia tot l'expedient a punt, ha presentat les seves al·legacions".- "La fiscalia alemanya assumeix la posició d'advocat defensor de l'estat espanyol. Era una cosa que ja prevèiem, però lògicament, una cosa és el que demana la fiscalia i l'altra el que diu el tribunal. El tribunal no ha vist nous elements per sustentar la rebel·lió i els delictes que comportin violència. Fins ara, tot està anant com prevèiem".- "És evident per a qualsevol observador imparcial que no hi ha delicte de rebel·lió".- "Ens trobem en una situació similar a la que vam viure a Bèlgica al novembre i desembre: els advocats hauran de fer al·legacions i la Fiscalia hi podrà tornar a dir la seva, i el tribunal decidirà un dia per fer un vista en què s'haurà de pronunciar."- "El bon clima continuarà a Berlín."- "L'error de forma de l'euroordre a Bèlgica per extradir Comín, Serret i Puig és de manual. Creiem que a Alemanya entrarem al fons de la qüestió i no hi haurà els mateixos errors que a Bèlgica. "- "Carles Puigdemont està bé i fort. Quan va entrar a la presó també estava fort i tenia assumits tots els escenaris possibles."- Sobre si Puigdemont podrà tornar a Bèlgica: "L'habitació de Puigdemont a Waterloo està preparada."- "No sóc optimista sobre els procediments judicials contra dirigents polítics independentistes a Espanya. No hi ha rebel·lió ni sedició ni malversació, però hi ha una interpretació tergiversada."- "Al Codi Penal espanyol no hi ha un delicte que castigui una declaració d'independència pacífica."

