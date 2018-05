Ocupen un immoble del Museu de Cera de Barcelona per convertir-lo en narcopis

La plaga dels narcopisos ha arribat fins al mateix Museu de Cera de Barcelona. Segons han explicat afonts del museu, des de fa uns dies un grup de narcotraficants han ocupat un pis que és de la seva propietat, que havia utilitzat com a magatzem i que està al número 5 del carrer Anselm Clavé, molt a prop de l'espai museístic. A més, s'han produït fins a cinc intents més d'ocupació. Les darreres setmanes els veïns del Gòtic ja han denunciat que els pisos de la droga s'han traslladat del Raval al barri per la pressió policial L'alerta l'ha donat el museu, que és de titularitat privada, i la comunitat de propietaris d'Anselm Clavé 5 mitjançant un comunicat conjunt , en el qual denuncien que en els darrers dies han patit "diversos intents d'usurpació" de les seves propietats. "Aquests atacs s'han repetit al llarg dels darrers dies produint-se, fins i tot, moments de violència i d'intimidació als veïns per part dels delinqüents", expliquen, i confessen que la situació provoca "angoixa i fins i tot por" a tots els veïns de la finca.Es dona la circumstància que els narcotraficants fins i tot han intentat colar-se a l'oficina del museu, detallen les citades fonts. "Aquesta situació que travessem és del tot insostenible", afirmen al comunicat, i afegeixen: "La conservació de les nostres propietats, però sobretot, la seguretat de les persones que hi conviuen, està en perill i aquests incidents accentuen la situació d'indefensió i vulnerabilitat que cada dia més barcelonins patim en primera persona".Els intents d'ocupació també afecten la finca del número 3 d'Anselm Clavé, i el museu i la comunitat del número 5 asseguren que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra no han pogut fer "res" per impedir aquest fenomen, fet davant el qual exigeixen que s'actuï "amb la major rapidesa i contundència possible" per garantir la seguretat i la convivència al barri. Constaten que "la degradació dels espais del centre de la ciutat, així com la propagació de pisos ocupats per les màfies del narcotràfic, han anat en augment", especialment al Raval i el Gòtic.

