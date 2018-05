La CUP insta Torra a fer efectiva demà la presa de possessió dels consellers

La CUP insta el president de la Generalitat, Quim Torra, a fer efectiva aquest dimecres la presa de possessió dels consellers al marge dels impediments del govern espanyol, que ha frenat la publicació dels nomenaments al DOGC. Els anticapitalistes també demanen a Torra que resolgui "ja" la falta de paritat del Govern que ha confeccionat, on només tres dels 14 membres són dones. La diputada Maria Sirvent ha denunciat que Junts per Catalunya i ERC hagin fet discursos en defensa d'una "República feminista" però que la "retòrica no es correspon amb la realitat" del que acaben fent.La dirigent anticapitalista ha subratllat que les persones nomenades per Torra per conformar el Govern tenen els seus drets civils i polítics "intactes" i estan en una situació d'empresonament "injusta", amb la qual cosa considera que els designats han de poder assumir la conselleria. "Això no treu que ens puguem oposar a les polítiques que han fet o que faran", ha advertit Sirvent. Els anticapitalistes han tornat a alertar, però, que "resseguir els límits de l'autonomia per acabar fent allò que mana l'estat espanyol no és una bona estratègia".La CUP ha denunciat també que la presència de dones no arriba ni tan sols al 25% i que això implica incomplir amb la normativa que promou la igualtat. Aquest fet, ha destacat, se suma a la composició de la mesa del Parlament, on només hi ha una dona. Sirvent ha argumentat que seria desitjable que els canvis es produïssin de forma "natural" però, donat que les causes de les desigualtats estan tan arrelades a la societat, les quotes són necessàries.Els anticapitalistes han subratllat que la falta de paritat és un símptoma de que no s'està posant al centre "les necessitats" de la ciutadania. També han censurat que el PDECat s'hagi sumat a la "pinça" amb els impulsors del 155 a l'hora de dificultar la recentralització de serveis. "Com es pot parlar amb retòrica de sobirania si després s’afavoreix les grans empreses i es dificulten les remunicipalitzacions?", ha insistit Sirvent.La CUP també ha condemnat els "atacs feixistes" a platges com la de Canet aquest cap de setmana. Uns atacs que, denuncien, es produeixen amb "absoluta impunitat i amb una greu complicitat del poder institucional, mediàtic i judicial". Sirvent ha subratllat que en els darrers mesos s'han produït centenars d'agressions per part de l'extrema dreta sense que hagin estat condemnades pel govern espanyol.

