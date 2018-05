CCOO i UGT avisen que si no s'apugen els salaris als convenis aniran a la vaga general

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han avisat que si es manté el "bloqueig" de les patronals en la negociació col·lectiva aniran a la "vaga general" després de l'estiu. Els sindicats majoritaris s'han manifestat aquest dimarts davant la seu de Foment del Treball a Barcelona per demanar que la recuperació econòmica es traslladi al poder adquisitiu dels treballadors amb augments salarials als convenis col·lectius.Les mobilitzacions també estaven convocades a altres ciutats de Catalunya, així com de l'estat espanyol. Pacheco ha avisat que hi haurà una "mobilització creixent" i ha avisat de noves protestes durant el mes de juny si no es desbloqueja la negociació. Ros s'ha queixat que està sent "impossible arribar a acords amb les patronals catalanes i espanyoles" en matèria salarial i ha alertat que "si no hi ha acord general, anirem a un conflicte general".El líder de la UGT a Catalunya ha afirmat que "ara toca un increment salarial" i ha argumentat que les empreses no tenen excusa per oposar-s'hi perquè ja tenen beneficis, a diferència del que passava fa "dos o tres anys". El líder de CCOO ha reclamat un augment salarial de com a "mínim" el 3% i ha afirmat que l'objectiu és "sumar totes les lluites de caràcter social" i "fer la confluència necessària" perquè les patronals traslladin la riquesa als salaris en els convenis col·lectius.A Barcelona, membres de 25 seccions sindicals de CCOO i UGT, segons els organitzadors, s'han manifestat a la Via Laietana fins la seu de la patronal de les grans empreses. Els manifestants han sortit en tres columnes, passades les 11 del matí, des dels dos extrems de Via Laietana (tant des de plaça Urquinaona com de l'edifici de Correus) i de la plaça del Rei.Membres del sindicat dels sectors de la indústria del metall, tèxtil, químic o de la sanitat, educació, comerç, construcció o hostaleria, entre d'altres, han acabat el recorregut davant Foment del Treball. Els líders dels sindicats han portat la pancarta principal amb el lema 'Defensar la negociació col·lectiva. Defensar pactes, acords i convenis és defensar la democràcia'. També se n'han vist d'altres amb reivindicacions més concretes sobre convenis sectorials i també una de lila portada per dones amb el lema "Ens plantem".

