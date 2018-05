L'origen del nadó trobat mort a Montcada i Reixac serà complicat, segons l'AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) assegura que serà complicat determinar el municipi de procedència del nadó que aquesta matinada ha estat localitzat en el centre de tractament de residus EcoParc 2 de Montcada i Reixac. Així ho ha apuntat la cap de servei de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB, Sofia Bajo, en una atenció als mitjans just davant de la central vallesana.Un treballador ha localitzat el menut, que segons fonts de l'Ajuntament de Montcada no superaria l'any d'edat, en la línia de tractament d'envasos cap a les 4.00 hores. Un cop s'ha donat l'alerta, s'ha aturat l'activitat i s'ha avisat els Mossos d'Esquadra, que s'han desplaçat fins al centre de tractament de residus amb un equip forense i treballadors del Sistema d'Emeregències Mèdiques (SEM)."Aquí descarreguen molts residus, el nen es va trobar en la línia de tractament d'envasos del contenidor groc, que arriben de Barcelona però també de diversos municipis de l'entorn del riu Besòs", ha assenyalat Bajo. En total, donat que aquest dilluns hi ha molts municipis de l'entorn de Barcelona que han celebrat la festivitat de la segona Pasqua, s'hi havien acumulat fins a unes 200 tones."Serà difícil saber de què municipi i de quin moment procedeix el va definir, atès que no sabem quan va poder entrar al centre ni tampoc de quina localitat", ha conclòs Bajo. Finalment, pels volts de les 9.15 hores s'ha procedit a l'aixecament del cadàver i al seu trasllat a un centre on se li practicarà l'autòpsia que determini la causa de la mort del petit.

