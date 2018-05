La justícia alemanya torna a tombar l'acusació de rebel·lió contra Puigdemont

L'Audiència Territorial alemanya d'Schleswig-Holstein ha reiterat aquest dimarts el rebuig a incloure el càrrec de rebel·lió en el procediment obert per extradició contra Carles Puigdemont, president de la Generalitat a l'exili. La justícia del país germànic, d'aquesta manera, manté explícitament la seva postura del 5 d'abril en la qual va considerar "en principi inadmissible" una extradició de Puigdemont per rebel·lió, en resposta a una petició de la fiscalia del passat 9 de maig perquè variés de posicionament. El tribunal, a banda, tampoc veu un delicte de pertorbació de l'ordre públic.En la resolució de l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein es detalla que "no hi ha hagut ni a la base probatòria ni en la consideració jurídica dels fets un canvi significatiu que porti a un canvi de la postura que va quedar reflectida en la decisió del 5 de abril". El tribunal insisteix que no es compleixen les condicions per veure tipificat el delicte d'alta traïció, que correspondria a la legislació alemanya amb el de rebel·lió."Les informacions addicionals sobre fets concrets no canvien res", s'afegeix en la resolució. Després de la decisió de la justícia alemanya d'aquest dimarts, l'ordre de detenció contra Puigdemont en territori germànic segueix limitada al càrrec de malversació de fons públics. El tribunal, de fet, investiga aquest delicte, per bé que qualifica com a "contradictiori" el material enviat per Espanya.El tribunal alemany d'Schleswig-Holstein també ha descartat tornar a posar Puigdemont, resident a Berlín, en presó preventiva. La petició d'empresonament l'havia fet la fiscalia alemanya, que argumentava un "augment del risc de fuga" arran de "noves informacions" enviades per l'estat espanyol.A més, la fiscalia ha indicat que prepara una petició d'extradició per rebel·lió, que equipara als delictes alemanys d'alta traïció i alteració de l'ordre públic. Amb tot, el tribunal ha indicat que encara no té cap petició oficial del ministeri públic sobre "l'admissibilitat de la petició d'extradició a Puigdemont" i que encara "està obert" quan hi haurà una "decisió final" sobre el cas. "Basant-se en els fets reals del procediment, el tribunal no veu una augment de risc de Puigdemont i, per tant, seguirà lliure", ha indicat el jutjat.La setmana passada, el jutge Llarena va escriure la fiscalia alemanya per informar-la de la decisió de Bèlgica de no extradir Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig i advertir-la que no cometés "el mateix error".En un comunicat, la fiscalia general d'Schleswig-Hosltein ha explicat que arran de "noves informacions" aportades per l'Estat espanyol, entre les quals cita "vídeos" on es veuen "actes violents contra la policia espanyola", es pot considerar una petició d'extradició per rebel·lió. Segons la llei alemanya, la fiscalia creu que "no només hi hauria" una equivalència amb el crim d'alta traïció sinó que també amb el d'alteració de l'ordre públic. Per això, confirma que prepara la petició d'extradició, que el tribunal admet que encara no té sobre la taula.

