Jordi Évole porta set dones andaluses a Berga per mostrar-los la Catalunya sobiranista

Set dones andaluses viatgen a Catalunya, on conviuran amb set dones catalanes partidàries del dret a decidir. Així és "Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur", el nou programa produït per Jordi Évole que estrena La Sexta aquest dimarts a dos quarts d'11 de la nit.La proposta d'Évole portarà aquestes set dones a la ciutat de Berga. "Sembla que siguem a Hernani, en un d'aquests pobles del País Basc", expressa una de les dones mentre se les veu passejant pel carrer Major en un dels vídeos promocionals del programa."Tu ets de la CUP, oi? Tu que me'n dius d'això? Per nosaltres és horrible", etziba una altra de les dones al regidor Oriol Camps, que les atén al consistori. L'objectiu del programa és, segons els seus productors, trencar tòpics i teixir el diàleg. El programa té quatre capítols.