Ciutadans ofereix a Celestino Corbacho ser cap de llista per l'Hospitalet

Manuel Valls podria no ser l'únic exministre socialista en encapçalar una llista municipal de Ciutadans. La direcció de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya, ha proposat a l'exalcalde Celestino Corbacho que sigui el seu alcaldable a les eleccions municipals de l'any vinent.ho ha pogut saber de fonts properes al partit.En aquest oferiment, hi ha tingut un paper determinant l'estreta amistat que manté l'exdirigent de PSC amb Miguel García, líder de la formació taronja a la ciutat i actual cap del grup municipal de Cs. García, que va ser militant del PSC, va col·laborar estretament amb l'ajuntament de Corbacho quan era president del Centre d'Esports l'Hospitalet. Per contra, les relacions entre Corbacho i l'actual alcaldessa, Núria Marín, a qui ell va beneir, són molt dolentes. Garcia afronta les properes municipals amb unes bones perspectives.Segons aquestes fonts, García li hauria proposat a Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero i president de la diputació de Barcelona, encapçalar la llista de Ciutadans com a independent. L'exalcalde està sospesant l'oferiment. El que sí que ha expressat és que, sigui quina sigui la seva decisió final, s'abocarà a la campanya dels unionistes i farà els possibles per "ajudar".En la seva posició hi ha la discrepància amb la línia política del PSC, que considera massa ambivalent davant el sobiranisme, i a més un rebuig a la gestió feta per Marín, a qui considera deslleial amb el seu llegat.El gener passat, l'exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat Celestino Corbacho va comunicar a la direcció del PSC que havia abandonat la militància a la formació . L'històric dirigent va dir aleshores que no se sentia "suficientment valorat". La notícia va causar un fort impacte al PSC.Corbacho va ser ministre en el darrer executiu de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-10) i alcalde de l'Hospitalet entre 1994 i 2008, en què va ser substituït al capdavant del govern de la ciutat per Núria Marín. Després de deixar el ministeri, va ser diputat al Parlament i president del consell nacional del PSC. Però el seu distanciament envers el que va ser el seu partit va anar en augment, i va ser dels pocs dirigents del PSC a mostrar de forma explícita el seu suport a la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, enfront Pedro Sánchez en les primàries en què el defenestrat secretari general va tornar a Ferraz.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)