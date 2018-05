​El govern de Colau preveu que Barcelona tindrà 13.000 habitatges públics el 2022

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat "la maquinària" de fer edificis públics, tal com ha assegurat el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner. Ha assegurat que el 2022 preveuen arribar als 13.000 pisos públics gestionats directament per l'Ajuntament –ara són 7.500 com a mínim-, fet que hauran "més que doblat el que s'ha fet en 30 o 40 anys".Sobre les acusacions de l'oposició pel ball de xifres en construcció d'habitatges, el gerent d'Habitatge de Barcelona, Javier Burón, ha assegurat que aquest és "el major programa productiu" si es compara la producció d'habitatge públic exclusivament municipal, ja que abans la resta d'administracions col·laboraven més activament en la construcció de pisos.Montaner també ha remarcat que el 80% dels pisos que es projecten estaran destinats a lloguer i actualment el preu mitjà és de 202 euros, tot i que es calcula segons els ingressos de cada família.Pel fet que aquest 80% es dediquin a un lloguer assequible, això comporta que el govern local pateixi "un cicle d'amortització més llarg" dels habitatges. De fet, Burón ha assegurat que aquest és un motiu pel qual moltes administracions opten per no fer promocions d'habitatge públic de lloguer. El gerent ha recordat que si bé una promoció de pisos públics de venda comporta que la inversió no es recuperi fins que l'edifici no es posa a la venda, en el cas del lloguer assequible "es tarden molts anys" i això comporta que l'Ajuntament necessiti "un endeutament a llarg termini" i "molts recursos propis".D'altra banda, el regidor d'Habitatge ha remarcat la falta d'implicació de les administracions en la construcció de pisos públics. De moment, el govern assumeix el 95% de la inversió en construcció de nous pisos mentre que la Generalitat "en aquests moments està fent només dues promocions" a la ciutat de Barcelona. Aquesta xifra contrasta amb les 66 que té en marxa el govern local, una vintena d'elles provenen de mandats anteriors i la resta són del mandat de Colau.D'aquestes 66 promocions, hi ha 8 edificis que equivalen a 557 pisos que ja s'han lliurat o estan a punt de fer-ho. També n'hi ha 16 més en obres, que sumaran 665 habitatges més. Algunes d'elles possiblement arribin abans de les eleccions municipals i d'altres que quedaran pendents per al govern que entrarà a partir de l'any vinent. De la resta, 27 es troben en projecte, que significa que es troben en procés de disseny de l'edifici on en concurs públic. I finalment hi ha 15 promocions més que es preveuen construir a partir de la reserva de sòl amb què compta l'Ajuntament de Barcelona.El govern assegura que els processos de construcció són llargs, ja que "des del minut zero fins a l'entrega són quatre anys sense entrebancs", tal com ha explicat la gerent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació, Àngels Mira. Burón ha explicat que això es deu al fet que hi hagi tres licitacions abans de començar les obres, ja que s'ha de fer un concurs públic entre tots els arquitectes interessats, posteriorment els seleccionats han d'elaborar un projecte i presentar-lo a un nou concurs i una vegada s'ha triat el projecte cal un tercer concurs públic per escollir l'empresa que construirà l'edifici.Precisament en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona es troba finalitzant les obres d'una promoció per habitatge públic que es dividirà en 47 pisos destinats a lloguer. Seran pisos d'una o dues habitacions i estan construïts amb elements reciclables i d'eficiència energètica. A aquesta cinquantena de pisos cal sumar-hi 20 allotjaments, que són habitatges de menor volum reservats per a persones en situació vulnerable i que estaran coordinats per l'àrea de Drets Socials.Els pisos de lloguer tindran un contracte de lloguer de cinc anys amb dret a pròrroga sempre que no millorin les seves condicions econòmiques. A més, el bloc també compta amb espais comuns i una cuina comuna per tal que els usuaris dels allotjaments puguin menjar.

