L'Ajuntament de Canet es querellarà contra els autors de l'atac ultra

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides.



Contra el feixisme ni un pas enrere!!#alertaultra #CDRenXarxa #CDRCanet #CDRMaresme pic.twitter.com/0tUej9BX7b — CDR Canet de Mar (@CDRCanet) 21 de maig de 2018

L'Ajuntament de Canet de Mar (el Maresme) es querellarà contra el grup de persones que va irrompre la tarda de dilluns a la platja del municipi i que va endur-se desenes de creus grogues que durant el matí havia instal·lat el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR). Ho ha assegurat al'alcaldessa, Blanca Arbell, que ha explicat que el consistori rebutjarà "tots els atacs feixistes" que es visquin."Això no es pot deixar passar", ha declarat l'alcaldessa, i ha sentenciat que "no es pot permetre que grups d'extrema dreta campin lliurement" i provoquin aldarulls com els que es van viure a la platja. Aquests, ha recordat, van acabar amb cinc ferits -tres per una banda i dos per l'altra-, ha precisat la Policia Local a aquest diari. A més, però, també es van identificar unes 25 persones, que són les que es portaran als tribunals.Aquest dimecres, relata Arbell, ja s'ha convocat un ple extraordinari on es presentarà un manifest de rebuig a l'atac ultra, i on s'espera que s'adhereixin els grups municipals. Serveis jurídics de l'ajuntament, per altra banda, ja treballa en la querella. "Ara aquesta gent ja busca la confrontació", ha explicat l'alcaldessa, i no només ho fa "amb nocturnitat i traïdoria", sinó "directament a plena llum del dia".Per altra banda, la Policia Local ja ha derivat el cas als Mossos d'Esquadra. Segons han indicat, se'ls ha fet arribat una minuta amb els esdeveniments de dilluns, i s'ha informat als implicats de la possibilitat de presentar denúncia particular.Sobre els incidents a la platja de Canet, el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el seu partit "sí condemna tot tipus de violència". Amb tot, ha afirmat que també es van produir agressions per part del grup que va col·locar les creus.El portaveu de Ciutadans ha insistit que no es poden convertir les platges "en cementiris ideològics" i "invalidar-les" amb creus. "Condemnem qualsevol enfrontament violent però l'espai públic és de tots. Que no se l'apropiï ningú", ha etzibat. Carrizosa ha afegit que s'ha "assenyalat falsament" gent de Ciutadans com si hagués participat d'aquests aldarulls.Qui sí que ha reivindicat els fets és el grup anomenat Segadors del Maresme, que ha actuat en diverses ocasions en el marc dels Grups de Defensa i Resistència (GDR), que afirmen dedicar-se a "netejar" Catalunya de simbologia groga.Segons asseguren, "radicals separatistes" els van agredir, quan ells ja havien avisat la Policia Local de la voluntat de "netejar" la platja de creus grogues. Mentre les retiraven, afirmen que van rebre "insults, amenaces, empentes", motiu pel qual també tramitaran una denúncia.

