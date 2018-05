Amb cartes i sense DOGC

Quim Torra va ser ahir al matí als estudis de RAC1. Va explicar que avui enviarà una carta als líders europeus per explicar-los quina és la situació de les llibertats a Catalunya. Fins ara, aquesta mena de gestos només han servit per engreixar els arxius epistolars, però també és cert que el goteig de decisions judicials que posen en qüestió la severa instrucció judicial de Pablo Llarena al Suprem potser fa que siguin llegides amb un altre ànim. Ahir Alemanya va tombar el suposat delicte de rebel·lió en analitzar el cas de Carles Puigdemont.El que no està tan clar és la presa de possessió del Govern, en teoria convocada per aquest matí. La Moncloa no va contestar la petició de raons del secretari de Govern, Víctor Cullell, a qui no autoritzen a publicar els consellers al DOGC. Rajoy està en una situació jurídica incòmoda i difícil d'explicar i Torra no té prou força per fer-los prendre possessió com si res. El president català té pressions internes per desencallar la situació i l'espanyol pot veure avui com el PNB es desentén dels seus pressupostos per la seva contundent aplicació del 155. Estarem atents.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



L'independentisme, i els defensors de les llibertats en un sentit ampli, no es mouen del carrer. Avui hi ha tres cites a la tarda. Una a les set a plaça Sant Jaume de la plataforma d'artistes No callarem! per defensar el raper Valtonyc, amenaçat d'entrar de forma imminent en presó per haver fet lletres contra el rei. Una altra, a dos quarts de set davant la delegació i les subdelegacions del govern espanyol instada pels sindicats de l'ensenyament en contra de la criminalització dels docents arran del cas de Sant Andreu de la Barca. I, finalment, a les set de la tarda al frontó del Parc de l'Espanya Industrial, s'ha convocat l'acte "Cap dona en l'oblit" per homenatjar les preses polítiques i les exiliades, que no poden quedar en un segon pla. Cal ser a tot arreu!I mentre el carrer bull, els despatxos dels partits ja es preparen per a les properes municipals posant a punt les maquinàries. Feia temps que es contenien a l'espera que hi hagués Govern, però un DOGC en blanc ja no els atura.us va explicar en detall la reorganització d'ERC i ara és el PDECat el que farà un congrés en el qual Marta Pascal vol plantar cara als crítics, que encapçala Joan Ramon Casals i que mirarà d'erigir-se en el candidat de Puigdemont. us en dona les claus . I a Ciutadans intenten buscar caps de cartells homologables i amb experiència de gestió per governar. A l'Hospitalet intenten que els lideri Celestino Corbacho pensant en menjar-se el votant socialista. Ho explicaAvui és el dia. S'inaugura el mercat després de nou anys d'obres. Arriba acompanyat d'una superilla -la segona- que crearà, com al Poblenou, divisió d'opinions per les afectacions a la mobilitat i també del temor dels veïns que el seu barri, ara molt més atractiu, es posi impossible. De moment, les millores són evidents i calien.us explica tot el que heu de saber en aquesta informació. Ens va costar acostumar-nos a no tenir Xavi i ens costarà també molt a no tenir Iniesta, que diumenge es va acomiadar del Camp Nou amb la glòria que mereixia. Ells han estat testimoni de com el Barça s'ha fet gran i les estrelles del futbol s'han bunqueritzat, també pels periodistes. Sobre això (i el tarannà de l'astre de Fuentealbilla) escrivia un fantàstic article Francisco Cabezas , cap d'Esports de la delegació d'El Mundo a Catalunya. Llegiu-lo perquè és mel.Quim Torra va signar el passat dissabte el nomenament dels consellers a la Casa dels Canonges , un dels edificis annexos al Palau de la Generalitat i que tradicionalment havia estat també la residència dels presidents. La casa està a punt per quedar-s'hi a dormir i encara s'hi solen fer àpats i reunions de treball. Torra va signar el decret al despatx que darrerament s'ha habilitat per treballar-hi i on hi ha l'escriptori, robust, que feia servir Lluís Companys i que es va recuperar després de ser decomissat per les tropes franquistes. El 131è president va prendre possessió al saló de la Verge de Montserrat a Palau, just al costat del despatx de treball del president i espai habitual de recepcions. La zona i els despatxos de secretaria estan, però, ja en unes obres de reforma que s'allargaran. Per ara,a l'espera que acabin les obres de la zona que ocupaven Puigdemont i part dels seus col·laboradors i que ell preveu utilitzar més tard.Tal dia com avui de l'any 1929, avui fa 89 anys, es va exhibir per primer cop el curt d'animació The Karnival Kid. El protagonista era, que quan va aparèixer per primer cop a la pantalla era un ratolí callat i tranquil. La seva irrupció va esdevenir un èxit instantani i Disney va decidir donar-li veu. El ratolí més famós va pronunciar doncs les seves primeres paraules a The Karnival Kid. Hi sortia venent entrepans amb un carretó ambulant i cridant: "Hot dogs!" (frankfurts). El curt es va produir en blanc i negre i va ser el novè film amb Mickey Mouse de protagonista. En aparicions anteriors xiulava, reia i plorava. Aquí el podeu escoltar aquí veure el film sencer . Els clàssics de Disney mai no passen de moda.El 23 de maig de l'any 1930 naixia a Mollet del Vallès el polític català. Va ser un dels dirigents més destacats del PSUC durant la transició (venia de la maoista Bandera Roja), tot i que va acabar militant al PSC, on va entrar el 1985. Solé Tura va ser diputat al Congrés i senador en dos períodes diferents, així com ministre de Cultura entre 1991 i 1993 i ponent tant de la constitució espanyola de 1978, encara vigent, com de l'Estatut de Sau de 1979. Va rivalitzar amb els nacionalistes per les seves idees jacobines, que es van suavitzar molt en el tram final de la seva carrera. Com a senador de l'Entesa pel PSC es va oposar, per exemple, a la llei de partits que il·legalitzava l'esquerra abertzale. Solé Tura va morir el 2009 després de lluitar contra l'alzheimer, que el va obligar a deixar la política el 2004. El seu fill Albert va fer el documental Bucarest, la memòria perduda, que narra els records del seu pare (que era locutor de l'emissora del PCE des de la capital de Romania) i la seva lluita contra la malaltia. Recupereu-lo aquí

