L'alcalde socialista de Tarragona es desmarca de les acusacions de racista de Sánchez a Torra

L'alcalde de Tarragona no ha dubtat en criticar les paraules del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, contra Quim Torra. Josep Fèlix Ballesteros ha dit en una entrevista al Més 324 que no li ha agradat l'expressió de racista que li ha dit el secretari general del PSOE: "No m'ha agradat perquè crec que no és bona forma de fer allò de la seducció".Pel que fa als tuits i articles que va escriure en el passat el president de la Generalitat, el batlle li ha tret importància dient que "tothom pot escriure cosetes" però ha destacat que li ha agradat que Torra hagi apel·lat al diàleg i afegeix que "és veritat que ara cal que hi hagi resposta en forma de diàleg per l'altra banda". Pel que fa al procés, el socialista apunta que és un "fracàs" deixar la política en mans dels jutges.

L'alcalde també ha destacat que el rei Felip VI "sembla que sí que vol venir" a la inauguració dels Jocs Mediterranis i ha recordat que és el president del Comitè Organitzador de l'esdeveniment esportiu. Ballesteros ha recordat el suport que ha rebut dels presidents José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont per tirar endavant els Jocs Mediterranis i ha destacat que està "absolutament content, agraït i esperançat" perquè aquests jocs serveixin també per "fer de pont" per a les relacions entre Catalunya i Espanya.Albet Batet, alcalde de Valls i home fort de JxCat, va afirmar que l'ajuntament de la capital de l'Alt Camp no assistiria a cap acte dels Jocs Mediterranis on hi fos Felip VI. Preguntat sobre això, Ballesteros destaca que "és una anècdota" perquè el que és realment important, segons el batlle, és que Valls s'ha bolcat en el projecte esportiu i "no ha trontollat en cap moment".

