Cs recorrerà als tribunals per anul·lar la presa de possessió de Torra

Ciutadans ha posat sobre la taula un nou objectiu: aconseguir que s'anul·li la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat . El partit taronja ha anunciat que presentarà aquest dimecres un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè Torra no es va comprometre a acatar la Constitució i l'Estatut en l'acte d'assumpció del càrrec.El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha precisat que demanaran mesures cautelaríssimes, fet que, segons ell, podria suposar l'actuació del tribunal quasi de forma "immediata". Les conseqüències serien, ha dit, que s'anul·li l'acte de presa de possessió i que, per tant, s'hagi de repetir "en forma" perquè Torra acati el marc legal vigent. "No pot ser president de la Generalitat sense comprometre's a acatar la Constitució i l'Estatut", ha insistit Carrizosa, que considera que els primers passos del president van en contra de la legalitat.El portaveu del partit taronja ha insistit que el fet que Torra hagi nomenat consellers que estan a la presó o a l'exili, que pretengui promoure la República o "buidar de contingut" el Parlament creant el Consell de la República gener una clima "prou evident" com per recórrer als tribunals.La presa de possessió de Carles Puigdemont l'any 2016 es va fer amb la mateixa fórmula utilitzada per Torra. Aleshores, però, no va ser recorreguda per Cs i els serveis jurídics del govern espanyol van desaconsellar impugnar-la tot argumentant que en recollir l'escó els diputats ja es comprometen amb el marc legal vigent.Sobre els incidents a la platja de Canet que van acabar amb cinc ferits per un col·lectiu d'ultradreta que retirava unes creus per reivindicar la llibertat dels presos polítics, Carrizosa ha assegurat que el seu partit "sí condemna tot tipus de violència". Amb tot, ha afirmat que també es van produir agressions per part del grup que va col·locar les creus.El portaveu de Ciutadans ha insistit que no es poden convertir les platges "en cementiris ideològics" i "invalidar-les" amb creus. "Condemnem qualsevol enfrontament violent però l'espai públic és de tots. Que no se l'apropiï ningú", ha etzibat. Carrizosa ha afegit que s'ha "assenyalat falsament" gent de Ciutadans com si hagués participat d'aquests aldarulls.

