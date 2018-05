Els CDR criden a la mobilització permanent davant el manteniment del 155

▶COMUNICAT◀



Contra el 155: desbordem-los i construïm alternatives des de les assemblees locals i en xarxa arreu del territori. Avancem amb pas ferm cap a la nostra llibertat! #ElPoderDelPoble #CDRenXarxa pic.twitter.com/fBhUMmxc7u — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) May 22, 2018

Els CDR han advertit aquest dimarts que la República no es podrà materialitzar "amb uns dirigents polítics independentistes que compleixin i acatin la legalitat espanyola i no donin validesa als resultats del referèndum del primer d'octubre". D'aquesta manera, insisteixen que només a través de la mobilització permanent es podrà fer efectiva la República "i desbordar un estat espanyol repressor i demofòbic".A través d'un comunicat, els comitès han denunciat també que el manteniment del 155 malgrat la investidura de Quim Torra com a president i el nomenament dels consellers "consolida el cop d'Estat que va començar fa set mesos". En aquest sentit, consideren que aquest "menyspreu cap al poble català i cap a la voluntat democràtica expressada reiteradament a les urnes" és un "atac a la llibertat de tots els ciutadans de l'Estat" i també "una vergonya" per a la Unió Europea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)