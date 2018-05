Les exportacions catalanes del primer trimestre registren les millors xifres de la història

Les empreses catalanes van exportar com mai durant el mes de març fins arribar a un valor de les vendes de 6.715 milions d'euros, el 0,8% més que al març de l'any passat i la xifra més gran fins ara assolida en un sol mes de la sèrie històrica del ministeri d'Economia i Competitivitat que comença l'any 2000.Aquesta acceleració de les vendes al març ha permès batre un nou rècord històric en el primer trimestre amb unes exportacions que han sumat 18.236 milions d'euros, el 3,33% més que el mateix període de l'any passat i també la millor xifra registrada en qualsevol trimestre de la sèrie dels últims 18 anys. El sector químic, la indústria de l'automòbil i les empreses de béns d'equipament han tornat a repetir com els sectors més internacionalitzats de Catalunya.El rècord del mes de març, el millor en vendes a l'exterior en qualsevol mes de la història, i el rècord del trimestre, el millor període de tres mesos en xifres de vendes mai vist fins ara, s'ha registrat per part de les empreses catalanes tot i l'impacte de Setmana Santa, que aquest any ha caigut a finals del mes de març, cosa que suposa menys dies laborables en l'activitat empresarial que l'any passat, quan aquesta festivitat va caure íntegrament en el mes d'abril.En el cas espanyol, l'impacte de Setmana Santa ha fet que les exportacions espanyoles al març s'hagin situat en 25.606 milions d'euros, amb un retrocés del 2,4% en relació amb al març del 2017. El ministeri d'Economia reconeix que aquesta caiguda ''té un fort efecte estacional'' per l'efecte calendari de la Setmana Santa.Les exportacions espanyoles de mercaderies els tres primers mesos de l'any es van situar en 71.025 milions d'euros, l'1,8% més que el primer trimestre del 2017. El ministeri d'Economia assegura que es tracta d'un nou màxim històric d'exportacions.Les importacions a l'estat espanyol es van situar en el primer trimestre en 77.958 milions d'euros, l'1,3% més que l'any passat. Amb aquesta xifra d'importacions, l'economia espanyola va registrar un dèficit comercial de 6.933 milions d'euros, un 3,7% menys que el mateix període de l'any passat.El ministeri insisteix que les dades d'aquest any estan condicionades per l'impacte de Setmana Santa i per l'apreciació de l'euro davant el dòlar, que ha impactat negativament en tots els comptes de resultats de les empreses exposades al mercat nord-americà.A Catalunya, els importacions es van situar en el primer trimestre en 22.413 milions d'euros, cosa que suposa un 4,2% més que el primer trimestre del 2017. Amb aquestes xifres, el dèficit comercial, la diferència entre exportacions i importacions va ser de 4.177 milions d'euros, el 8,3% més que el dèficit registrat en el mateix període del 2017.Les importacions de les empreses químiques instal·lades a Catalunya i del sector de l'automòbil, amb creixements del 12,3% i del 9,9% en relació amb el primer trimestre del 2017, han estat les màximes responsables d'aquest creixement del dèficit comercial català.Mentre que en el primer trimestre el dèficit comercial a Catalunya ha crescut en un 8,3%, si només s'observa l'evolució del mes de març, el dèficit comercial s'ha reduït el 31,5%, cosa que suposa una tendència positiva en el balanç d'internacionalització de l'economia catalana.Per demarcacions, les empreses de les comarques de Barcelona van exportar al març per valor de 5.440 milions d'euros, el 3,59% més que al març de l'any passat. En el trimestre, les vendes internacional de les companyies de Barcelona es van situar en 14.439 milions d'euros, el 5,07% més que el mateix període de l'any passat.Les empreses de Girona han exportat al març per valor de 441,70 milions d'euros, el 12,55% menys que la xifra registrada al març del 2017. En el trimestres les empreses de les comarques gironines van vendre a l'exterior per valor de 1.308,30 milions d'euros, el 2,16% menys que el mateix període de l'any passat.A Lleida, les exportacions de les empreses lleidatanes es van situar al març en 145,20 milions d'euros, el 8,79% menys que al març del 2017. En el primer trimestre, les vendes a l'exterior van sumar 449,90 milions d'euros, el 2,46% més que els primers tres mesos de l'any passat.Finalment, a Tarragona, les empreses van exportar per valor de 688,50 milions d'euros, el 7,93% menys que l'any passat. En el primer trimestre, les vendes es van situar en 2.038,70 milions d'euros, el 4,27% menys.El conseller delegat d'Acció, Joan Romero, s'ha felicitat dels resultats exportadors de les empreses catalanes que trenquen tots els rècords històrics fins ara registrats en vendes a l'exterior. Romero ha destacat que ''cada vegada exporten més empreses, en més quantitat i més lluny''. El directiu d'Acció ha afegit que l'economia catalana ha assumit la internacionalització com una ''estratègia intrínseca als models de negocis de les empreses i de les pimes catalanes''.

