El PSC acusa Torra de dilatar el 155 si manté al Govern els consellers processats

El PSC demana al president de la Generalitat, Quim Torra, que "rectifiqui" i nomeni consellers que no estiguin ni a la presó ni a l'exili. Els socialistes consideren que els primers passos del Govern van en contra de la necessitat de formar un executiu que sigui "efectiu" i que tingui capacitat per obrir un diàleg. "Si Torra no rectifica, es dilata el 155 i això és responsabilitat seva", ha advertit el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa.La presa de possessió, ha dit Illa, ha de ser "total" i no "parcial" perquè s'aixequi la suspensió de l'autogovern i, sota el seu criteri, la designació de consellers que estiguin processats va "en contra de la legalitat i del sentit comú" perquè no poden exercir "en plenitud" el càrrec. El dirigent socialista ha considerat que el de Torra és un "govern de segona divisió" marcat per la "provisionalitat". Illa ha demanat a l'independentisme que aprofiti la rectificació dels nomenaments per augmentar la presència de dones a l'executiu.Després d'una setmana en què el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha protagonitzat un gir per endurir el seu discurs contra l'independentisme, els socialistes catalans s'han avist abocats a tancar files malgrat que en les darreres setmanes havien intentat desempallegar-se de l'etiqueta de suport al 155. Sobre el fet que Sánchez hagi acusat Torra de "racista", Illa ha assenyalat que "més de 400 textos" així ho acrediten i ha instat el president a desmentir aquests articles per la via dels fets.El secretari d'Organització també ha aplaudit la proposta de Sánchez de reformar el codi penal per actualitzar el delicte de rebel·lió i adaptar-lo a les jurisdiccions europees. S'ha sumat també a la proposta d'introduir esmenes a la llei d'igualtat de tracte per reforçar la prevenció pel que fa al comportament dels càrrecs públics.Sobre les agressions que s'han produït aquest cap de setmana a la platja de Canet per part d'un grup d'ultradreta que va retirar unes creus col·locades per reivindicar la llibertat dels presos polítics, Illa ha "lamentat els incidents" però ha demanat també que "no es colonitzi l'espai públic".Segons el dirigent socialista, l'espai públic ha de ser "neutre" perquè en ell s'hi han de sentir "còmodes" persones que tenen pensaments i idees diferents.

