El Suprem prohibeix a Turull i Rull assistir a la presa de possessió com a consellers

El Tribunal Suprem ha denegat la llibertat tant a Jordi Turull com a Josep Rull per assistir a la presa de possessió com a consellers, prevista per aquest dimecres. El jutge Pablo Llarena al·lega que hi ha un risc de reiteració delictiva "potenciat". Aquest perill, argumenta en la seva interlocutòria, "incrementa amb la voluntat expressa pel nou president -Quim Torra- d'impulsar la República independent il·legalment declarada".Les defenses de Rull i Turull van demanar que se'ls deixés lliure per prendre possessió com a consellers un cop nomenats pel president Torra, una designació que encara no ha estat publicada al DOGC. De fet, Torra ha descartat aquest dilluns buscar substituts als consellers nomenats . Llarena argumenta que tot just fa cinc dies que va denegar la llibertat dels dos dirigents i que en aquest breu lapsus temporal no s'ha produït una "modificació dels paràmetres bàsics" d'avaluació del risc de reiteració delictiva.El jutge argumenta que s'ha fet palesa la "determinació" de continuar amb l'execució del "pla il·legal" per aconseguir la independència un cop el Govern recuperi el control de les institucions.Llarena considera que hi ha risc de fuga dels processats que estan a la presó, tal i com ja va dir el passat 17 de maig: "No pot deixar de valorar-se l'estructura organitzativa que els dona suport, ni la consistència econòmica de la mateixa, ni els contactes internacionals del grup, elements que han permès als qui ja s'han fugat mantenir una aparença de vida normalitzada fora d'Espanya i de la residència que fins aleshores era el seu domicili habitual".El jutge del Suprem puntualitza que, aquest cop, Turull i Rull no han demanat cap alternativa a la llibertat provisional indefinida ni han fet cap referència als fets pels quals se'ls processa. L'instructor sí que ho fa i recorda que els partits independentistes van executar des del Parlament "iniciatives legislatives de fragmentació territorial" que havien estat declarades contràries a la legalitat i anul·lades pel Tribunal Constitucional. Segons el seu relat, van intentar "forçar l'Estat a acceptar la situació de fet il·legalment creada".

Auto Llarena denegant la llibertat a Rull i Turull by naciodigital on Scribd

