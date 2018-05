Olot esdevé la capital mundial del vulcanisme

El jove geòleg olotí Xavier de Bolós, a l'esquerra, és el director d'aquest congrés. Foto: Martí Albesa.

L'interès científic pel vulcanisme converteix Olot aquests dies en la seva capital. Foto: Martí Albesa.

La capital de la Garrotxa acull des d'aquest dilluns i fins divendres 25 de maig la 7a edició del Congrés Internacional de Volcans Maar , amb què Olot esdevé l’epicentre dels volcans creats per una explosió volcànica causada per aigua subterrània en contacte amb lava calenta o magma, tal com va explicar el director acadèmic del congrés, l’olotí Xavier de Bolós –doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona i, actualment, investigador a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– durant la presentació als mitjans que es va fer a la Sala El Torín, on es fa aquesta trobada mundial.Olot és la primera ciutat de l’Estat on té lloc la Maar Conference, després que es fes a Daun (Alemanya), Lajosmizse (Hongria), Malargüe (Argentina), Auckland (Nova Zelanda), Querétaro (Mèxic) i Changchun (Xina).Més d’un centenar de científics, investigadors i estudiants d’arreu del món són aquests cinc dies a Olot treballant en sessions de caire científic on podran presentar i discutir els últims avenços i descobriments. Provinents de 26 països diferents (Canadà, Colòmbia, Xina, França, Alemanya, Xile, Estats Units, Togo, Japó, Mèxic i Nova Zelanda, entre d’altres), compta amb la participació d’investigadors, professors, postdoctorands, estudiants universitaris i professionals de la mineria o la geologia.El congrés també inclou una sortida de camp, el dimecres 23 de maig, que portarà tots els assistents a conèixer alguns dels afloraments més destacats de la comarca de la Garrotxa: la cinglera de Castellfollit de la Roca i els volcans de la Pomareda, el Croscat, Rocanegra i Santa Margarida, aquest últim de tipus maar.Durant la presentació del congrés, Xavier de Bolós va dir que les anomalies de temperatura en el subsòl poden alimentar d'energia una central elèctrica, per bé també va afirmar que han estudiat el subsòl de la Garrotxa i que no hi ha anomalies suficients per fer altra cosa que la geotèrmia convencional. De fet, segons Bolós, un dels principals objectius de recerca dels vulcanòlegs, és estudiar com aprofitar les anomalies en escalfor que hi ha en el subsòl per a crear energia sobre la base dels principis de la geotèrmia, és a dir, l'estudi de les variacions de la temperatura en profunditat.Pel que fa al vulcanisme monogenètic –volcans formats per una sola erupció, els quals són majoria a la zona volcànica de la Garrotxa– el jove geòleg olotí va dir que es tracta de volcans que es produeixen quan el magma surt en un lloc determinat i "cada vegada que torna a haver-hi una erupció es produeix en un lloc diferent del territori en comptes d'anar fent un gran volcà, com són, per exemple el Teide o el Etna".El congrés, dóna una gran visibilitat a la zona volcànica de la Garrotxa i tot i que no té un gran nombre de volcans, és un lloc on s'han estudiat amb detall i ha estat escenari de descobertes importants que ha fet possible que fins divendres Olot sigui el centre del món el de la vulcanologia.El tret de sortida, però, va ser una sortida de camp que es va fer del 18 al 20 de maig perquè els assistents poguessin visitar altres volcans de tipus maar presents en el nostre territori, fora de l’àmbit comarcal, com l’excavació paleontològica del Camp dels Ninots i la Crosa de Sant Dalmai, de Caldes de Malavella, entre d’altres afloraments.Al congrés, però, hi haurà també espai per donar a conèixer la cultura local i la cuina volcànica. Es faran visites guiades per la ciutat d’Olot per als acompanyants del congrés i els assistents podran gaudir d’un sopar cultural, amb una actuació dels Xerrics inclosa, i d’un sopar de gala, al Restaurant Les Cols.Un dels ponents serà Michael Garcia, de la Universitat de Hawaii, director del centre de control i estudi del volcà Kilauea, del mateix tipus dels volcans garrotxins. Per bé que no estava previst que hi intervingués, arran de l’última erupció d’aquell volcà s'ha incorporat la seva presència al programa de divendres, que és l'últim dia del congrés.Vegeu tot el programa en aquest vincle Amb l’objectiu d’acostar el Maar Conference als ciutadans d’Olot i també de donar a conèixer els continguts acadèmics que s’hi presentaran, s’han programat diverses activitats gratuïtes i obertes a tothom.Aquest dilluns 21 de maig, a les 19 h a la Sala d’Actes de l’Arxiu es va fer la conferència “Terremotos y volcanes, están relacionados?”, a càrrec José Luís Macías, de l’Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El dimecres 23 de maig, a les 19 h al Centre Excursionista d’Olot, es farà la conferència “Volcans de pel·lícula: el rigor científic en el cinema de catàstrofes”, a càrrec de David Brusi, professor de Geologia a la Universitat de Girona.El divendres 25 de maig, a les 19 h a la Sala d’Actes de l’Arxiu, Xavier de Bolós, doctor en Geologia i investigador a la UNAM presenta la conferència “Els volcans de la Garrotxa al món”.I el dijous 31 de maig, es projectarà la pel·lícula “Un poble anomenat Dante’s Peak”, a les 19 h a la sala d’actes de l’Hospici.

