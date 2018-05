​Torrent denuncia que mantenir el 155 és «il·legal»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que li sembla "inconcebible" que s'intenti "mantenir el 155 de manera il·legal" quan el president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha nomenat Govern. "És un nou abús del govern espanyol", ha afirmat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio Torrent ha recordat que els diputats nomenats que són a la presó o a l'estranger "tenen els seus drets polítics intactes" i que l'atribució de nomenar govern "només li correspon" a Torra, per la qual cosa ha confiat que el govern nomenat "pugui començar a treballar el més aviat possible". Torrent ha insistit que "l'atribució de nomenar govern correspon només al president" i ha defensat que el que s'ha fet "és el que deia el decret del Senat", per tant, que el que hauria de passar és que s'aixequés l'article 155. "No em sembla que hi hagi cap altra possibilitat que aquesta", ha afegit.Sobre la possibilitat que els polítics presos puguin acabar sent inhabilitats, Torrent ha apuntat a "un altre despropòsit democràtic" i ha recordat que ara per ara estan en situació de presó preventiva i que són diputats "escollits legítimament".Per altra banda, el president del Parlament s'ha mostrat crític amb l'actitud del PSOE i del seu líder, Pedro Sánchez: "El que em sembla trist, especialment per part del PSOE, una força d'esquerres, és que s'hagi entrat en la cursa per veure qui reprimeix més un moviment democràtic i pacífic". Ha manifestat també que hi ha una "crida sincera a parlar" per part de Catalunya i ha lamentat que en comptes d'agafar-se a això, "es vulgui canviar el codi penal per endurir les penes". Per a Torrent, és "preocupant que tothom vulgui fer mèrits" en el que ell ha qualificat de "cursa cap a la repressió".En aquest sentit, ha afirmat que "per més que reprimeixin" continuaran havent-hi dos milions de catalans amb un plantejament polític "legítim i pacífic" i ha defensat que la única via és la negociació i el diàleg. "Les institucions no poden només reprimir, algun dia hauran de seure a negociar, a dialogar", ha declarat, al temps que ha dit que "ignorant això s'està ignorant la democràcia".Per últim, Torrent s'ha referit als incidents a Canet Mar (Maresme) mostrant la seva preocupació perquè l'"extrema dreta, en alguns casos grups feixistes, puguin campar impunement pels carrers amb actituds i pràctiques violentes". Ha considerat que això hauria d'"alertat i interpel·lar a tots els demòcrates". "No pot ser que grups feixistes campin impunement", ha afirmat.El president del Parlament ha fet aquestes declaracions abans de continuar la seva visita als polítics presos a Estremera i Soto del Real, després que aquest dilluns ja visités les preses a Alcalà Meco. Segons ha explicat, va trobar Dolors Bassa i Carme Forcadell "fortes, serenes i conscients que són preses polítiques" però "preparades per resistir el que calgui". Ha afegit que li van transmetre la necessitat de treballar per un govern paritari. L'objectiu de Torrent amb aquestes visites és reiterar als empresonats que defensarà el seus drets com a diputats escollits pels catalans.

