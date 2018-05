La justícia alemanya rebutja tornar a empresonar Puigdemont

El tribunal alemany d'Schleswig-Holstein ha rebutjat aquest dimarts tornar a posar en presó preventiva el president a l'exili, Carles Puigdemont. La petició d'empresonament l'havia fet la fiscalia alemanya, que argumentava un "augment del risc de fuga" arran de "noves informacions" enviades per l'estat espanyol.A més, la fiscalia ha indicat que prepara una petició d'extradició per rebel·lió, que equipara als delictes alemanys d'alta traïció i alteració de l'ordre públic. Amb tot, el tribunal ha indicat que encara no té cap petició oficial del ministeri públic sobre "l'admissibilitat de la petició d'extradició a Puigdemont" i que encara "està obert" quan hi haurà una "decisió final" sobre el cas. "Basant-se en els fets reals del procediment, el tribunal no veu una augment de risc de Carles Puigdemont i, per tant, seguirà lliure", ha indicat el jutjat en un comunicat.La setmana passada, el jutge Llarena va escriure la fiscalia alemanya per informar-la de la decisió de Bèlgica de no extradir Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig i advertir-la que no cometés "el mateix error".En un comunicat, la fiscalia general d'Schleswig-Hosltein ha explicat que arran de "noves informacions" aportades per l'Estat espanyol, entre les quals cita "vídeos" on es veuen "actes violents contra la policia espanyola", es pot considerar una petició d'extradició per rebel·lió. Segons la llei alemanya, la fiscalia creu que "no només hi hauria" una equivalència amb el crim d'alta traïció sinó que també amb el d'alteració de l'ordre públic. Per això, confirma que prepara la petició d'extradició, que el tribunal admet que encara no té sobre la taula.

