El turisme actiu del Pallars Sobirà garanteix una oferta «excepcional» aquest estiu

Malgrat el complicat inici de temporada, que s’explica per les condicions meteorològiques adverses de les últimes setmanes i perquè la temporada d’esquí s’ha allargat més de l’habitual, el sector del turisme actiu del Pallars Sobirà augura una molt bona temporada d’estiu gràcies a les grans reserves d’aigua existents encara a les capçaleres dels rius pallaresos.El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, s’ha mostrat optimista i ha explicat aque la pujada de les temperatures ja ha començat a disparar les reserves, que han augmentat de manera considerable a la comarca aquest passat cap de setmana. Dolcet espera que la situació es capgiri del tot i es pugui complir amb les previsions del 5% d’increment de les reserves aquesta temporada.Segons Dolcet, “ens podem plantar a l’estiu amb uns cabals excepcionals en comparació a altres anys”, un fet que s’ha de traduir en un increment de la qualitat de l’oferta, “no només pel que fa al ràfting, sinó en la pràctica d’altres activitats com el barranquisme, el senderisme o la hípica”. Per aquest motiu, des de l’associació es convida a la gent a aprofitar les condicions “excepcionals” que hi ha actualment a la comarca.

