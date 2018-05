​Les ciutats demanen tenir veu al món perquè acullen «els problemes del segle XXI»

Les ciutats segueixen reivindicant que són el camp de joc dels problemes del segle XXI i és per això que reclamen tenir veu en la governança mundial. El vicepresident d'Internacional i de Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Alfred Bosch, ha defensat aquest dimarts que "les àrees metropolitanes han de ser presents al món", ja que és a les grans ciutats "on els problemes del segle XXI es manifesten amb més intensitat".Ho ha explicat durant la primera jornada del congrés Post Habitat III que acull l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona fins al dijous , on s'aborda com aplicar els reptes que es va marcar les Nacions Unides en el congrés Habitat III del 2016: la sostenibilitat i el combat contra les desigualtats. Bosch sosté que l'aplicació de l'agenda urbana "ha de ser local", i és per això que reclama a l'ONU i els estats que també deixin pas a les ciutats.El vicepresident metropolità ha indicat que és conscient que els estats són "resistents al canvi". Ha subratllat que en el seu ADN hi ha "la confrontació entre els estats veïns", però en el de les ciutats hi ha el de "crear xarxes" i cooperar entre elles per abordar els reptes pendents. Bosch ho ha manifestat després d'una roda de premsa amb l'expresident de Colòmbia Ernesto Samper, que va estar al capdavant del país llatinoamericà entre el 1994 i el 1998.Per a Samper, "no pot ser que es doni a les ciutats un tracte com a simples municipis". Ha remarcat que l'àrea de Buenos Aires o la de Ciutat de Mèxic ja representen una quarta part dels habitants de l'Argentina i de Mèxic, respectivament, i Bogotà, el 15% de Colòmbia. Aquest pes creixent de les grans ciutats implica que l'agenda ha de ser la de "ciutats estat o ciutats regió", uns actors locals per solucionar problemes nacionals.Samper va començar la carrera política com a regidor de Bogotà, i ha exemplificat el rol clau de les ciutats davant la necessitat d'abordar polítiques d'inclusió, ja que veu "més efectives" les polítiques socials locals que les nacionals. També ha destacat que la qüestió de les migracions "s'està convertint en un nou problema com ho va ser en el seu dia l'esclavitud". Segons ell, a Europa la política migratòria "ha evolucionat cap a malament", i als Estats Units de Donald Trump, és "infame" el tracte que reben els immigrants llatinoamericans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)