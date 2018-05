​Torrent arriba a Estremera per reunir-se amb Rull, Turull, Romeva, Junqueras i Forn

El president del Parlament, Roger Torrent, ja és a la presó d'Estremera on aquest dimarts es reuneix amb els diputats Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras i el conseller destituït Joaquim Forn. Aquesta és la segona visita que el president de la cambra catalana fa a aquest centre penitenciari. El dilluns a la tarda, Torrent va visitar la seva antecessora, Carme Forcadell, i la consellera destituïda Dolors Bassa a Alcalà-Meco A la tarda, està previst que tanqui la ronda de trobades a Soto del Real, on estan empresonats des del 17 d'octubre el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exlíder d'ANC i diputat, Jordi Sànchez.La visita estava prevista fa dues setmanes, però es va posposar per la situació política a Catalunya. La primera visita als centres penitenciaris va ser al febrer, després de prendre possessió del càrrec. Llavors, a Estremera només hi eren Forn i Junqueras però Rull, Turull i Romeva encara no hi havia tornat a ingressar. Tampoc estaven a la presó ni Forcadell ni Bassa. Al febrer també va visitar els "Jordis". Torrent assegura que vol continuar defensant els drets dels 135 diputats, tant dels que poden ser al Parlament com "dels que són a la presó i a l'exili".La visita de Torrent es produeix l'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, visités tots els presos preventius del procés. Està previst que el president del Parlament faci declaracions a la sortida, pels volts del migdia.Torrent visita les presons el dia abans de l'acte on està prevista la presa de possessió dels consellers i a l'espera de saber si el govern espanyol publicarà al DOGC els nomenaments.

