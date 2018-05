Eduardo Zaplana, detingut per blanqueig de capitals

L'expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP) ha estat detingut per la Guàrdia Civil per blanqueig de capitals i per un delicte fiscal, segons ha pogut saber La Sexta . També hi ha dues persones més detingudes acusades dels mateixos delictes. No es descarten més detencions. El nom de Zaplana ja va aparèixer vinculat a altres investigacions judicials: l'operació Púnica i en converses gravades a Ignacio González durant l'operació LezoLa Guardia Civil acusa Zaplana de blanquejar diner negre procedent de l'estranger, dipositat majoritariàriament en paradisos fiscals. Aquest diner hauria sorgit de comissions obtingudes per adjudicacions de contractes que es van concedir de forma irregular.Malgrat estar apartat de la primera línia política, Zaplana continua sent militant del PP. Preguntat sobre la qüestió, el dirigent popular Fernando Martínez-Maillo ha anunciat que el partit suspendrà de militància Zaplana arran de la seva detenció. Maillo ha considerat la decisió de "dràstica i difícil" però ha assenyalat que "ningú no és detingut per casualitat" i que haurà de donar explicacions.Zaplana fou el tercer president de la Generalitat valenciana, des del 1995 fins al 24 de juliol de 2002. Va destacar dins dels governs de José María Aznar com a ministre de Treball (2002) i portaveu del Govern Espanyol (2003). Durant el període a l'oposició, del 2003 fins al 2008, va exercír de portaveu del Partit Popular al Congrés de Diputats. Actualment s'ha retirat de la política i ha acceptat ser director de l'empresa de telecomunicacions espanyola Telefónica.

